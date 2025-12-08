F1 en 2026: Fechas clave, nuevos aspirantes al título y debut de Cadillac

Max Verstappen al volante de su Red Bull durante el Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula Uno, el domingo 7 de diciembre de 2025. (AP Foto/Altaf Qadri) AP

El Gran Premio de Abu Dhabi del domingo marcó la última vez que la Fórmula 1 utilizó el DRS (el sistema de ayuda de adelantamiento de reducción de arrastre, introducido en 2011. El próximo año, los pilotos tendrán que gestionar los sistemas del monoplaza más de cerca que nunca, con un papel más visible para la tecnología aerodinámica y eléctrica.

Después de una reñida temporada por el título que terminó con el primer campeonato de Lando Norris , esto es lo que se espera en 2026:

Los mayores cambios en el reglamento en años hacen que los coches sean más cortos, estrechos y ligeros, con "aerodinámica activa" móvil —modo X para velocidad en línea recta, modo Z para curvas— y una mayor dependencia de la energía híbrida eléctrica.

El objetivo de la FIA era que la energía eléctrica representara la mitad de la producción total junto con un motor tradicional V6 turbo. En lugar del DRS, los pilotos pueden desplegar energía eléctrica adicional en momentos clave. Eso hace que la conducción sea aún más estratégica, pero podría llevar a que los pilotos levanten el pie del acelerador y se deslicen en algunas rectas para permitir que los sistemas eléctricos recojan energía.

La FIA afirma que las reglas enfatizan la habilidad del piloto, pero ha habido opiniones mixtas de quienes han probado los diseños de 2026 en los simuladores de sus equipos.

Los monoplazas más pequeños y ágiles podrían ayudar en los adelantamientos, pero los más rápidos y más lentos podrían estar hasta cuatro segundos por vuelta de diferencia en ritmo, según ha indicado el proveedor de neumáticos Pirelli. En términos de F1, eso es una eternidad. Se espera ver más fallos de motor mientras los equipos equilibran la fiabilidad con el rendimiento.

Mercedes y Aston Martin apuntan a más

¿Podría ser este el año en que Lewis Hamilton recupere su forma en Ferrari y persiga un octavo título? Tal vez no.

Aunque nunca se llevó bien con los modelos de 2022-25, Hamilton dijo a la BBC que "no esperaba con ansias" 2026 después del Gran Premio de Las Vegas el mes pasado, otra decepción desde que se unió a Ferrari.

Mercedes ha diseñado algunos de los motores más dominantes de la F1 antes, pero su llamativo concepto aerodinámico "zero-pod" fue un fracaso cuando comenzó el último período de regulación en 2022. Si aciertan en ambos aspectos esta vez, George Russell podría ser un contendiente al título después de dos victorias en 2025. Mercedes también suministra los motores a McLaren y Alpine.

Otro equipo a observar es Aston Martin, que tendrá su primer monoplaza creado con el laureado diseñador Adrian Newey a cargo, ahora con Honda como proveedor exclusivo de motores, y confía que el español Fernando Alonso, dos veces campeón mundial, gane su primera carrera de la F1 después de 13 años.

Williams también podría dar un paso adelante después de abandonar prematuramente sus proyectos de 2025 para centrarse en 2026.

Nuevo equipo Cadillac, caras conocidas

La parrilla de F1 se expande a 22 autos por primera vez desde 2016, ya que Cadillac se convierte en el undécimo equipo con el respaldo de General Motors.

El equipo más nuevo tendrá a dos de los pilotos más experimentados, ya que el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas regresan, con un total combinado de 16 victorias y 527 largadas entre ambos.

El equipo estadounidense ha estado tomando lecciones de los programas espaciales de la NASA y tiene un jefe británico que se compara a sí mismo con un "Ted Lasso inverso" por el choque cultural de trabajar en las carreras de autos de Estados Unidos.

Arvid Lindblad, un británico de 18 años, será el único novato en 2026 en Racing Bulls. Ocho de los diez equipos existentes han jugado a lo seguro con la misma alineación de pilotos, por lo que el único otro cambio ha sido el ascenso de Isack Hadjar a Red Bull para unirse a Max Verstappen. Yuki Tsunoda pasa a un papel de reserva.

Nuevo circuito en Madrid

El Madring es el único nuevo circuito en el calendario de 2026. El circuito urbano de Madrid toma el título del Gran Premio de España de Barcelona, que permanece en el calendario ya que España tendrá una segunda carrera por primera vez desde 2012.

Eso significa que no hay espacio para el segundo F1 de Italia, el Gran Premio de Emilia-Romaña en el circuito de Imola, que ha celebrado cinco carreras desde 2020.

El momento de la verdad

Después del espectáculo de lanzamiento de temporada con alfombra roja de 2025 en Londres, el inicio de la temporada 2026 será discreto.

Los nuevos autos saldrán a la pista por primera vez en un test privado en España a partir del 26 de enero.

Habrá dos sesiones de pruebas abiertas más en Bahréin en febrero antes del Gran Premio de Australia que inaugura la temporada en Melbourne el 8 de marzo.

