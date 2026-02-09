americateve

Extremistas matan al menos a 20 personas en el Congo

KINSASA, República Democrática del Congo (AP) — Rebeldes respaldados por el grupo extremista Estado Islámico mataron al menos a 20 personas en un ataque el fin de semana en una aldea al este de la República Democrática del Congo, informó el ejército el lunes.

El ataque de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) ocurrió el sábado temprano en la aldea de Mambimbi-Isigo, dijo el administrador militar, el coronel Alain Kiwewa Mitela, a The Associated Press por teléfono.

No hubo comentarios por parte de las ADF.

El ataque ha provocado un desplazamiento masivo de residentes, agravando una situación humanitaria ya crítica, expresó Mitela.

Según activistas de la sociedad civil en la zona, los rebeldes primero asaltaron varios campos de agricultores antes de atacar a los civiles con cuchillos y armas de fuego.

“Este balance aún es provisional porque muchos civiles están desaparecidos”, dijo Kinos Kitwa, jefe de la sociedad civil en Bapere. Además, criticó el pequeño número de militares congoleños en el área.

Grupos armados, incluidas las ADF y los rebeldes M23 respaldados por Ruanda, han llevado a cabo varios ataques mortales en el este de Congo. Las ADF, que juraron lealtad al Estado Islámico en 2019, operan en la frontera con Uganda y a menudo atacan a civiles.

Milicianos de las ADF han asesinado al menos a 62 civiles desde que inició el año en los territorios de Beni y Lubero, según la Coordinación Provincial de la Sociedad Civil de Kivu del Norte.

El lunes, el jefe de mantenimiento de la paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, comenzó una visita oficial de dos días al este de Congo, incluyendo Beni, que ha sido particularmente afectada por los ataques de las ADF.

Las ADF se formaron en Uganda a finales de la década de 1990 tras el descontento con el presidente Yoweri Museveni. En 2002, tras ataques militares ugandeses, el grupo se trasladó al Congo y se le atribuye la muerte de miles de civiles. En julio de 2025, el grupo asesinó a más de 100 personas en varios ataques.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

