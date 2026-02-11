Extremistas emboscan a policías en el noroeste de Pakistán y matan a 4

Compartir en:









El ataque ocurrió en el distrito de Dera Ismail Khan, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cuando los agentes se dirigían a una localidad cercana para realizar una operación destinada a arrestar a un comandante local de los talibanes paquistaníes, indicó el alto funcionario policial Sajjad Khan. La policía respondió al fuego y el intercambio de disparos continuaba, agregó.

Los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP, son un grupo separado pero aliado de los talibanes afganos y se han envalentonado desde el regreso del grupo al poder en Afganistán en 2021. Se cree que muchos líderes y combatientes del TTP se han refugiado en ese país.

Los talibanes paquistaníes y otros extremistas suelen atacar a civiles y a las fuerzas de seguridad en Pakistán, que ha registrado un aumento de la violencia radical en los últimos años. El tiroteo más reciente se produce días después de que un atacante suicida enviado por un afiliado del grupo Estado Islámico atacara una mezquita chií en las afueras de Islamabad, la capital de Pakistán, matando al menos a 33 fieles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP