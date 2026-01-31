Extremistas armados matan a decenas en el noreste de Nigeria

Pistoleros acabaron con la vida de al menos a 25 obreros durante una emboscada el jueves en la ciudad de Sabon Gari, en el estado de Borno, reportó un alto oficial del Comando de Policía del Estado de Borno a The Associated Press. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a periodistas. Las autoridades nigerianas suelen declinar confirmar públicamente el número de víctimas mortales en los ataques, citando preocupaciones de seguridad.

"Es una pérdida devastadora, y las señales apuntan directamente a los insurgentes de Boko Haram, que se resisten desde hace mucho tiempo a los proyectos de desarrollo en estas zonas", indicó el policía..

Boko Haram, un grupo yihadista autóctono de Nigeria, tomó las armas en 2009 para luchar contra la educación occidental e imponer su versión radical de la ley islámica.

La insurgencia incluye ahora una escisión del grupo extremista Estado Islámico conocida como Provincia del África Occidental. Se ha extendido a los vecinos al norte de Nigeria, como Níger, y según Naciones Unidas ha matando a unos 35.000 civiles y desplazó a más de dos millones.

Abdurrahman Buni, un alto mando de la Fuerza Civil Conjunta, un grupo de vigilantes voluntarios que ayuda al ejército a combatir a los grupos extremistas y las bandas armadas, confirmó que al menos 25 obrebros fueron asesinados durante el ataque del jueves.

De acuerdo con Buni y con el policía, los combatientes extremistas, respaldados por drones armados, asaltaron una base del ejército en otro ataque en la misma ciudad horas antes. El policía indicó que había nueve soldados y dos miembros de una fuerza civil muertos, mientras que unos 16 efectivos de seguridad heridos fueron evacuados para recibir tratamiento médico tras el intenso tiroteo.

Por el momento no estaba claro si el ataque a la base fue obra de Boko Haram o de su rival, Estado Islámico, ambos activos en la región.

Nigeria está inmersa en una compleja crisis de seguridad, con una insurgencia islámica en el noreste y un repunte en los número de secuestros para pedir rescate en el noroeste y centro-norte.

El mes pasado, Estados Unidos lanzó ataques aéreos en el norte de Nigeria contra combatientes de Estado Islámico, tras las acusaciones de que el país de África Occidental no logró controlar los ataques contra la población cristiana.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP