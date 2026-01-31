americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Extremistas armados matan a decenas en el noreste de Nigeria

MAIDUGURI, Nigeria (AP) — Extremistas armados mataron a decenas de personas en el noreste de Nigeria a principios de semana en ataques separados contra una obra y una instalación militar, dijeron funcionarios de seguridad el sábado.

Pistoleros acabaron con la vida de al menos a 25 obreros durante una emboscada el jueves en la ciudad de Sabon Gari, en el estado de Borno, reportó un alto oficial del Comando de Policía del Estado de Borno a The Associated Press. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a periodistas. Las autoridades nigerianas suelen declinar confirmar públicamente el número de víctimas mortales en los ataques, citando preocupaciones de seguridad.

"Es una pérdida devastadora, y las señales apuntan directamente a los insurgentes de Boko Haram, que se resisten desde hace mucho tiempo a los proyectos de desarrollo en estas zonas", indicó el policía..

Boko Haram, un grupo yihadista autóctono de Nigeria, tomó las armas en 2009 para luchar contra la educación occidental e imponer su versión radical de la ley islámica.

La insurgencia incluye ahora una escisión del grupo extremista Estado Islámico conocida como Provincia del África Occidental. Se ha extendido a los vecinos al norte de Nigeria, como Níger, y según Naciones Unidas ha matando a unos 35.000 civiles y desplazó a más de dos millones.

Abdurrahman Buni, un alto mando de la Fuerza Civil Conjunta, un grupo de vigilantes voluntarios que ayuda al ejército a combatir a los grupos extremistas y las bandas armadas, confirmó que al menos 25 obrebros fueron asesinados durante el ataque del jueves.

De acuerdo con Buni y con el policía, los combatientes extremistas, respaldados por drones armados, asaltaron una base del ejército en otro ataque en la misma ciudad horas antes. El policía indicó que había nueve soldados y dos miembros de una fuerza civil muertos, mientras que unos 16 efectivos de seguridad heridos fueron evacuados para recibir tratamiento médico tras el intenso tiroteo.

Por el momento no estaba claro si el ataque a la base fue obra de Boko Haram o de su rival, Estado Islámico, ambos activos en la región.

Nigeria está inmersa en una compleja crisis de seguridad, con una insurgencia islámica en el noreste y un repunte en los número de secuestros para pedir rescate en el noroeste y centro-norte.

El mes pasado, Estados Unidos lanzó ataques aéreos en el norte de Nigeria contra combatientes de Estado Islámico, tras las acusaciones de que el país de África Occidental no logró controlar los ataques contra la población cristiana.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

Destacados del día

Delcy Rodríguez anuncia amnistía general y ordena el cierre de la cárcel del Helicoide en Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia amnistía general y ordena el cierre de la cárcel del Helicoide en Venezuela

Cuba en ALERTA: Bruno Rodríguez declara emergencia internacional tras nueva orden de Trump

Cuba en ALERTA: Bruno Rodríguez declara "emergencia internacional" tras nueva orden de Trump

Juez frena liberación de cubano que ataco a agentes de ICE en Texas con su auto

Juez frena liberación de cubano que ataco a agentes de ICE en Texas con su auto

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter