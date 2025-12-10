Extranjeros que viajen a EEUU sin visa podrían enfrentar revisión de redes sociales

Viajeros en el Aeropuerto Metropolitano Wayne County de Detroit, en Romulus, Michigan, el 30 de noviembre del 2025, (AP foto/Ryan Sun) AP

El aviso publicado el miércoles en el Registro Federal indicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza está proponiendo recopilar cinco años de información de redes sociales de viajeros de ciertos países que no necesitan obtener visas para venir a Estados Unidos. La administración de Trump ha estado intensificando el monitoreo de viajeros internacionales e inmigrantes.

El anuncio se refiere a viajeros de más de tres docenas de países que participan en el Programa de Exención de Visa y que presentan su información al Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, que los examina automáticamente y luego los aprueba para entrar a Estados Unidos. A diferencia de los solicitantes de visa, generalmente no tienen que ir a una embajada o consulado para una entrevista.

El Departamento administra el programa, que actualmente permite a ciudadanos de aproximadamente 40 países, en su mayoría europeos y asiáticos, ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios durante tres meses sin visas.

El anuncio también dijo que la agencia fronteriza comenzaría a solicitar otra información, incluidos números de teléfono que la persona ha utilizado en los últimos cinco años o direcciones de correo electrónico utilizadas en la última década. También se buscarían metadatos de fotos enviadas electrónicamente, así como información extensa de los familiares del solicitante, incluidos sus lugares de nacimiento y sus números de teléfono.

La solicitud que las personas ahora deben completar para participar en el ESTA pide un conjunto más limitado de preguntas, como los nombres de los padres y la dirección de correo electrónico actual.

El público tiene 60 días para comentar sobre los cambios propuestos antes de que entren en vigor, según el aviso.

Los funcionarios de la agencia fronteriza no respondieron de inmediato a preguntas sobre las nuevas reglas.

El anuncio no especificó qué buscaba la administración en las cuentas de redes sociales ni por qué estaba solicitando más información.

Pero la agencia dijo que estaba cumpliendo con una orden ejecutiva que el presidente republicano Donald Trump firmó en enero que pedía un mayor escrutinio de las personas que vienen al país, para prevenir la entrada de posibles amenazas a la seguridad nacional.

Los viajeros de países que no forman parte del sistema del exención de visas ya están obligados a presentar su información de redes sociales, una política que se remonta a la primera administración de Trump. La política se mantuvo durante la administración del presidente demócrata Joe Biden.

Pero los ciudadanos de países con exención de visa no estaban obligados a hacerlo.

Desde enero, la administración de Trump ha intensificado los controles de inmigrantes y viajeros, tanto aquellos que intentan ingresar como aquellos que ya están en el país. Los funcionarios han endurecido las reglas de visa al requerir que los solicitantes configuren todas sus cuentas de redes sociales como públicas para que puedan ser más fácilmente examinadas y verificadas por lo que las autoridades consideran información potencialmente despectiva. Negarse a configurar una cuenta como pública puede considerarse motivo para la denegación de una visa, según las pautas proporcionadas por el Departamento de Estado.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ahora considera si un solicitante de beneficios, como una tarjeta verde, “apoyó, promovió, respaldó o de alguna manera defendió” opiniones antiamericanas, terroristas o antisemitas.

Las exigencias han generado denuncias de que el gobierno está utilizando tácticas autoritarias y violando el derecho a la libertad de expresión.

