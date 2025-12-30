Extraditan a Ecuador a presunto líder de organización criminal para que responda a la justicia

Compartir en:









Roberto Álvarez Vera, alias “Gerente”, quien contaba con orden de captura internacional, fue extraditado el lunes tras ser capturado en Dubái y llegó a la ciudad costera de Guayaquil cerca de la medianoche.

La Fiscalía ecuatoriana informó en un comunicado el martes que Álvarez Vera contaba con una orden de encarcelamiento para que responda en un juicio por el presunto delito de delincuencia organizada. Además, fue notificado a su arribo sobre una audiencia que se realizará la próxima semana en la que se le imputarán cargos por supuesto lavado de activo”.

Luego de las diligencias respectivas fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad “El Encuentro”, en la provincia costera de Santa Elena, que comenzó a construirse durante el actual gobierno de Daniel Noboa.

Según informó el martes el Ministerio del Interior, alias “Gerente”, ecuatoriano de 45 años, es investigado desde 2019 tras su vinculación con la captura de un sumergible que transportaba tres toneladas de droga durante un operativo de interdicción en España.

En Ecuador las causas judiciales en contra de varios miembros de los Comandos de la Frontera, incluido el cabecilla, iniciaron en 2023 por crimen organizado y tráfico internacional de droga. Varios implicados, incluidos dos de sus familiares, fueron sentenciados en 2025 a 13 años de prisión, mientras Álvarez Vera fue declarado prófugo y se emitió la boleta de difusión roja por parte de Interpol, añadió el informe oficial de esa cartera.

Además, las autoridades ecuatorianas lo vinculan con el asesinato de 11 militares ecuatorianos durante una emboscada con explosivos el 9 de mayo en una zona denominada el “Alto Punino”, en la provincia amazónica de Orellana, mientras realizaban un operativo contra la minería ilegal.

El ejército atribuyó el ataque a los “Comandos de la Frontera”, integrados por disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que operan en los departamentos sureños colombianos de Putumayo y Nariño en actividades de narcotráfico y minería ilegal, en asociación con grupos delincuenciales del lado ecuatoriano, según las autoridades. Ecuador y Colombia comparten una frontera de unos 600 kilómetros en cuya franja operan grupos armados que se dedican a actividades ilegales. FUENTE: AP