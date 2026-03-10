Expulsión de lava del volcán Kilauea en Hawai obliga al cierre del parque y parte de una autopista

Esta imagen tomada de un video del Servicio Geológico Nacional de Estados Unidos muestra columnas de lava expulsadas del volcán Kilauea, el martes 10 de marzo de 2026, en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawai. (USGS vía AP) AP

Kilauea, en la Isla Grande de Hawai, ha deslumbrado a residentes y visitantes durante más de un año con una erupción intermitente que periódicamente expulsa imponentes fuentes de lava.

Se trata del 43er episodio de la erupción desde que empezó en diciembre de 2024. Una transmisión en vivo mostraba dos fuentes de lava de color rojo brillante y una columna de humo. De momento se desconoce cuánto durarán las fuentes. Algunos episodios han durado unos días y otros algunas cuantas horas.

Como en otras ocasiones, la roca fundida quedó confinada dentro del cráter de la cumbre de Kilauea, en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawai, y no ha puesto en riesgo viviendas ni edificios.

Pero las fuentes de lava causaban otros problemas a comunidades vecinas y en una carretera donde se registró la caída de ceniza y fragmentos volcánicos, conocidos como tefra. La tefra motivó cierres temporales en el parque nacional, cerca de la cumbre, y un cierre parcial de la autopista 11 a ambos lados del parque.

Funcionarios del condado de Hawai también instalaron un albergue en el gimnasio de un distrito para residentes y turistas afectados por el cierre de la autopista o la caída de tefra. Poco después de su apertura, no había nadie en el albergue, informó Tom Callis, portavoz del condado.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por caída de ceniza.

La tefra volcánica puede provocar irritación en los ojos, la piel y el sistema respiratorio, según funcionarios del condado. La tefra también puede obstruir y causar otros problemas en los sistemas de captación de agua, que son comunes en algunas partes de la Isla Grande, indicaron las autoridades.

La ceniza cayó con tal intensidad durante un episodio anterior, que algunas comunidades necesitaron ayuda de trabajadores de defensa civil del condado para limpiar la ceniza de sus viviendas, señaló Callis.

Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo.

