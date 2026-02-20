Expresidente surcoreano se mantiene desafiante tras condena a cadena perpetua por rebelión

Una pantalla de televisión muestra una imagen del expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol durante un noticiero, en la estación de tren de Seúl, Corea del Sur, el 19 de febrero de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon) AP

En un comunicado difundido por sus abogados, Yoon sostuvo que su abrupta y efímera declaración de ley marcial en diciembre de 2024 se hizo “únicamente por el bien de la nación y de nuestro pueblo”, y desestimó al Tribunal del Distrito Central de Seúl por considerarlo parcial en su contra.

Yoon, quien fue apartado del cargo en medio de la crisis política desatada por su fallido intento de aferrarse al poder, lleva tiempo rechazando los ocho procesos penales en su contra por lo que los fiscales describieron como un intento de golpe de Estado y otras acusaciones.

Se atrincheró durante semanas en la residencia presidencial, obstaculizó la labor de los investigadores tras su detención y no acudió a vistas judiciales, además de enfrentarse con testigos cuando sí compareció.

Al dictar su veredicto por los cargos de rebelión el jueves, el juez del tribunal de Seúl Jee Kui-youn, afirmó que el exmandatario no mostró “ninguna señal de disculpa por los abrumadores costos sociales ocasionados por la ley marcial de emergencia” y que “se negó a comparecer ante el tribunal sin ninguna razón justificable” en varias ocasiones.

Los simpatizantes conservadores de Yoon, que se concentraron durante horas cerca del tribunal antes del veredicto, expresaron su decepción y malestar tras el anuncio, mientras sus opositores celebraban en las calles cercanas. Ambos grupos estuvieron separados por cientos de agentes de policía y no se registraron enfrentamientos relevantes.

“En una situación en la que no puede garantizarse la independencia del poder judicial y es difícil esperar un veredicto basado en la ley y la conciencia, siento un profundo escepticismo sobre si tendría sentido continuar una batalla legal mediante una apelación”, declaró Yoon, de 65 años, que está encarcelado desde julio del año pasado.

Yoo Jeong-hwa, una de sus abogadas, señaló que Yoon “solo estaba expresando su estado de ánimo actual” y no indicó su intención de renunciar a su derecho a presentar recurso. Yoon tiene siete días para apelar la sentencia del jueves.

En su comunicado, el expresidente expresó su solidaridad con las familias de los soldados, agentes de policía y funcionarios públicos que enfrentan investigaciones o acusaciones formales en relación con su decreto de ley marcial, y afirmó que se siente responsable de su sufrimiento. Pero también dijo a sus seguidores que “nuestra lucha no ha terminado”.

El tribunal declaró a Yoon culpable de orquestar una rebelión al movilizar fuerzas militares y policiales en un intento ilegal de hacerse con el control de la legislatura —de mayoría progresista—, detener a adversarios políticos y establecer un gobierno sin controles por un período indefinido. Yoon ha descrito su impulso autoritario como necesario para contrarrestar a la cámara controlada por la oposición, de la que dijo que estaba integrada por fuerzas “antiestatales”.

Yoon también podría enfrentar el recurso de un fiscal especial independiente, que pidió la pena capital al tribunal y tiene derecho a solicitar que a un tribunal superior modifique la condena. Jang Woo-sung, miembro del equipo de investigación, dijo a reporteros tras el fallo que el equipo tiene “reservas” sobre las conclusiones fácticas del tribunal y la severidad de la condena.

El tribunal de Seúl también declaró culpables y condenó a cinco exoficiales militares y policiales implicados en la aplicación del decreto de ley marcial de Yoon. Entre ellos estaba el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, quien fue sentenciado a 30 años de prisión por su papel clave en la planificación de la medida, la movilización del ejército y la instrucción a funcionarios de la contrainteligencia militar para detener a políticos clave, entre ellos el actual presidente, el progresista Lee Jae Myung. Kim presentó una apelación.

Jang Dong-hyuk, líder del conservador Partido del Poder del Pueblo, afirmó en una conferencia de prensa el viernes que el tribunal no presentó argumentos convincentes para demostrar que la ley marcial de Yoon equivaliera a rebelión y, al referirse a un posible recurso, subrayó que “el derecho a la presunción de inocencia se aplica a todos sin excepción”.

El decreto de ley marcial de Yoon, anunciado a última hora de la noche del 3 de diciembre de 2024, estuvo en vigor unas seis horas, hasta que un quórum de legisladores superó el bloqueo militar y votó por unanimidad revocar la medida, lo que obligó al gobierno a retirarla.

Yoon fue suspendido del cargo el 14 de diciembre de 2024 tras un juicio político, y fue destituido formalmente por el Tribunal Constitucional en abril de 2025. Enfrentado múltiples juicios penales bajo arresto, siendo el cargo de rebelión el que acarrea la pena más severa.

Aunque fue breve, el decreto de ley marcial de Yoon desencadenó la crisis política más grave del país en décadas, paralizando la política y la diplomacia de alto nivel y sacudiendo los mercados financieros. El vacío de poder se resolvió cuando Lee ganó las elecciones anticipadas en junio del año pasado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

