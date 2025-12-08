Expresidente Lenín Moreno a juicio por supuesta corrupción en construcción hidroeléctrica en Ecuador

ARCHIVO - El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, escucha mientras es entrevistado durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 26 de septiembre de 2018. (Foto AP/Bebeto Matthews, archivo) AP

La Corte Nacional de Justicia consideró que existen pruebas suficientes de que Moreno —quien gobernó entre 2017 y 2021— fue autor directo del delito de cohecho cuando ejerció la vicepresidencia durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017). El caso con la empresa china, según la Fiscalía, involucró además a familiares y allegados, hasta sumar un total de 24 personas. La justicia aún no ha establecido cuándo comenzará el proceso judicial.

Sinohydro construyó el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair durante el mandato de Correa, del cual Moreno fue vicepresidente entre 2007 y 2013. Costó alrededor de 2.000 millones de dólares.

Moreno se defendió en un video en su cuenta de X señalando que la Fiscalía no ha podido probar que recibiera “un solo centavo y también carece de sustento la acusación que se hace contra mi esposa y mi hija”.

Desde 2022 el exgobernante vive en Paraguay, donde se desempeña como comisionado para la discapacidad del secretario general de la Organización de Estados Americanos.

Moreno afirmó que quien contrató la obra y gestionó el financiamiento para su construcción fue el también exvicepresidente Jorge Glas, quien le sucedió en el cargo durante el gobierno de Correa. Glas está en prisión cumpliendo sentencias por otros delitos de corrupción.

Si Moreno es sentenciado en un juicio en ausencia, Ecuador eventualmente podría pedirlo en extradición, aunque expertos creen que difícilmente podría ser extraditado debido a su condición de expresidente.

El delito de cohecho está sancionado con penas de tres a 10 años de prisión en la legislación de este país.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, como parte del caso Sinohydro se repartieron coimas por unos 76 millones de dólares para asegurar la concesión de la construcción de la central hidroeléctrica.

Por asistencia penal de países como Panamá, Belice, Suiza, Estados Unidos, China y España se pudo seguir la ruta del dinero entregado en sobornos, que presuntamente llegaron hasta el entorno familiar de Moreno y otros acusados.

La obra se terminó a finales de 2016, cuando Moreno ya no se desempeñaba como vicepresidente de este país. Un año más tarde ganó las elecciones presidenciales y gobernó Ecuador desde el 2017 por cuatro años.

De acuerdo con la versión de fiscalía, Moreno y su esposa habrían recibido 547.000 dólares; la hija de ambos 52.000; dos hermanos del expresidente cerca de 400.000 y una cuñada otros 15.000. La mayor parte del dinero habría ido a parar a manos del empresario ecuatoriano Conto Patiño, cercano al político.

Correa, que reside en Bélgica, y buena parte de su gabinete han sido sentenciados a penas de prisión por millonarios casos de corrupción en Ecuador, aunque el exgobernante ha señalado que ello es parte de una retaliación política en su contra.

FUENTE: AP