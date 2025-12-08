americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Expresidente Lenín Moreno a juicio por supuesta corrupción en construcción hidroeléctrica en Ecuador

QUITO (AP) — La justicia de Ecuador resolvió el martes llevar a juicio al expresidente Lenín Moreno por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa china Sinohydro para la construcción de una de las centrales hidroeléctricas más grandes del país

ARCHIVO - El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, escucha mientras es entrevistado durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 26 de septiembre de 2018. (Foto AP/Bebeto Matthews, archivo)
ARCHIVO - El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, escucha mientras es entrevistado durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 26 de septiembre de 2018. (Foto AP/Bebeto Matthews, archivo) AP

La Corte Nacional de Justicia consideró que existen pruebas suficientes de que Moreno —quien gobernó entre 2017 y 2021— fue autor directo del delito de cohecho cuando ejerció la vicepresidencia durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017). El caso con la empresa china, según la Fiscalía, involucró además a familiares y allegados, hasta sumar un total de 24 personas. La justicia aún no ha establecido cuándo comenzará el proceso judicial.

Sinohydro construyó el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair durante el mandato de Correa, del cual Moreno fue vicepresidente entre 2007 y 2013. Costó alrededor de 2.000 millones de dólares.

Moreno se defendió en un video en su cuenta de X señalando que la Fiscalía no ha podido probar que recibiera “un solo centavo y también carece de sustento la acusación que se hace contra mi esposa y mi hija”.

Desde 2022 el exgobernante vive en Paraguay, donde se desempeña como comisionado para la discapacidad del secretario general de la Organización de Estados Americanos.

Moreno afirmó que quien contrató la obra y gestionó el financiamiento para su construcción fue el también exvicepresidente Jorge Glas, quien le sucedió en el cargo durante el gobierno de Correa. Glas está en prisión cumpliendo sentencias por otros delitos de corrupción.

Si Moreno es sentenciado en un juicio en ausencia, Ecuador eventualmente podría pedirlo en extradición, aunque expertos creen que difícilmente podría ser extraditado debido a su condición de expresidente.

El delito de cohecho está sancionado con penas de tres a 10 años de prisión en la legislación de este país.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, como parte del caso Sinohydro se repartieron coimas por unos 76 millones de dólares para asegurar la concesión de la construcción de la central hidroeléctrica.

Por asistencia penal de países como Panamá, Belice, Suiza, Estados Unidos, China y España se pudo seguir la ruta del dinero entregado en sobornos, que presuntamente llegaron hasta el entorno familiar de Moreno y otros acusados.

La obra se terminó a finales de 2016, cuando Moreno ya no se desempeñaba como vicepresidente de este país. Un año más tarde ganó las elecciones presidenciales y gobernó Ecuador desde el 2017 por cuatro años.

De acuerdo con la versión de fiscalía, Moreno y su esposa habrían recibido 547.000 dólares; la hija de ambos 52.000; dos hermanos del expresidente cerca de 400.000 y una cuñada otros 15.000. La mayor parte del dinero habría ido a parar a manos del empresario ecuatoriano Conto Patiño, cercano al político.

Correa, que reside en Bélgica, y buena parte de su gabinete han sido sentenciados a penas de prisión por millonarios casos de corrupción en Ecuador, aunque el exgobernante ha señalado que ello es parte de una retaliación política en su contra.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

ARCHIVO - El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el distrito de Queens, Nueva York, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Heather Khalifa, archivo)

Mamdani informa a inmigrantes en NY sobre su derecho a no acatar órdenes del ICE

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Operarios y soldados inspeccionan misiles Flamingo, de la empresa ucraniana Fire Point, durante su entrega al ejército, en una ubicación no revelada, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania durante contactos diplomáticos

Destacados del día

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

Adiós a las maletas bolas: Madrid-Barajas pone freno al equipaje gigante en vuelos hacia Cuba

Adiós a las "maletas bolas": Madrid-Barajas pone freno al equipaje gigante en vuelos hacia Cuba

Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter