Expresidente colombiano Álvaro Uribe oficializa su candidatura al Senado para impulsar a su partido

Uribe Vélez, de 73 años, fue incluido en la lista de 25 aspirantes para las elecciones legislativas de marzo de 2026 que presentó el partido en su sede en Bogotá y que incluye a políticos que actualmente son congresistas y buscan reelegirse.

“Nosotros no patrocinamos el odio de clases... nosotros creemos en todo lo contrario, en la economía fraterna”, aseguró Uribe desde ciudad caribeña de Barranquilla, donde su partido lanzaba a los candidatos de dicha zona.

Su aspiración se materializó tras resolver las cuentas pendientes con la justicia. Este año fue condenado en primera instancia y luego absuelto en la apelación de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal , un caso que lo llevó a ser el primer expresidente colombiano en afrontar un juicio.

La fiscalía y las víctimas en el proceso elevaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, buscando que se ratifique la condena contra Uribe Vélez, sin embargo, eso puede tardar y actualmente está en libertad, lo que le permite aspirar a cargos de elección popular.

Carlos Arias Orjuela, consultor en comunicación política, consideró que la absolución de Uribe le jugaría a favor en el electorado, especialmente en aquel que no quiere la continuidad de la línea política de Petro, quien aunque no se puede reelegir según la ley actual busca que la izquierda continúe en el poder con otro candidato.

“La estela y la impronta de marca de Álvaro Uribe es muy poderosa, porque ha trascendido décadas, ha puesto presidentes y ha catapultado a candidatos a alcaldías y gobernaciones en todo el país", explicó Arias Orjuela a The Associated Press.

Uribe Vélez gobernó entre 2002 y 2010 con la promesa de aumentar la seguridad en el país, en un momento en que las guerrillas de izquierda tenían fuerza y aún existían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En su gobierno logró desmovilizar a los paramilitares a cambio de beneficios penales.

Su política de seguridad aún es defendida por quienes consideran que fue vital para disminuir la violencia armada o atacada por quienes aseguran que permitió graves violaciones de derechos humanos como los llamados “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados falsamente por los militares como guerrilleros muertos en combate.

El último de la lista

En su cuarta aspiración al Congreso, Uribe Vélez eligió ser el último de la lista de 25 aspirantes al Senado. A inicios de noviembre reconoció a la prensa que era un “riesgo” individual, porque podría perder, pero servía para “empujar” a los demás.

Esto puede pasar porque el Centro Democrático eligió una lista cerrada de candidatos, es decir, los votantes no elegirán a un candidato específico sino que votarán por el partido. Dependiendo de los votos que sume el partido será el número de curules que obtendrá. Actualmente, ese partido tiene 13 curules en el Senado.

“Es muy difícil que el Centro Democrático logre 25 curules, pero es un ejercicio de influencia perceptual que Álvaro Uribe haya tomado ese número en la lista, porque lo que está buscando es presionar los votos de los candidatos que están antes que él", aseguró Arias Orjuela.

Para el analista, también es claro que Uribe como candidato, pero especialmente como líder del Centro Democrático, buscará aglutinar a la derecha para derrotar electoralmente a la izquierda en las elecciones presidenciales de mayo de 2026.

Actualmente hay decenas de precandidatos presidenciales de todas las orillas políticas, una gran parte buscando inscribirse de manera independiente al recoger firmas con apoyo de ciudadanos y otros con avales de partidos políticos.

El movimiento de Petro eligió como su precandidato a Iván Cepeda, el senador que fue reconocido como víctima en el proceso penal contra Uribe, mientras la derecha aún baraja si tener un candidato único.

FUENTE: AP