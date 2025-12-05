americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Expresidente colombiano Álvaro Uribe oficializa su candidatura al Senado para impulsar a su partido

BOGOTÁ (AP) — El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez oficializó el viernes su candidatura al Senado, en un intento de que su imagen y trayectoria política impulsen la votación de la lista de aspirantes de su partido conservador Centro Democrático, actualmente opositor al gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

Uribe Vélez, de 73 años, fue incluido en la lista de 25 aspirantes para las elecciones legislativas de marzo de 2026 que presentó el partido en su sede en Bogotá y que incluye a políticos que actualmente son congresistas y buscan reelegirse.

“Nosotros no patrocinamos el odio de clases... nosotros creemos en todo lo contrario, en la economía fraterna”, aseguró Uribe desde ciudad caribeña de Barranquilla, donde su partido lanzaba a los candidatos de dicha zona.

La fiscalía y las víctimas en el proceso elevaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, buscando que se ratifique la condena contra Uribe Vélez, sin embargo, eso puede tardar y actualmente está en libertad, lo que le permite aspirar a cargos de elección popular.

Carlos Arias Orjuela, consultor en comunicación política, consideró que la absolución de Uribe le jugaría a favor en el electorado, especialmente en aquel que no quiere la continuidad de la línea política de Petro, quien aunque no se puede reelegir según la ley actual busca que la izquierda continúe en el poder con otro candidato.

“La estela y la impronta de marca de Álvaro Uribe es muy poderosa, porque ha trascendido décadas, ha puesto presidentes y ha catapultado a candidatos a alcaldías y gobernaciones en todo el país", explicó Arias Orjuela a The Associated Press.

Uribe Vélez gobernó entre 2002 y 2010 con la promesa de aumentar la seguridad en el país, en un momento en que las guerrillas de izquierda tenían fuerza y aún existían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En su gobierno logró desmovilizar a los paramilitares a cambio de beneficios penales.

Su política de seguridad aún es defendida por quienes consideran que fue vital para disminuir la violencia armada o atacada por quienes aseguran que permitió graves violaciones de derechos humanos como los llamados “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados falsamente por los militares como guerrilleros muertos en combate.

El último de la lista

En su cuarta aspiración al Congreso, Uribe Vélez eligió ser el último de la lista de 25 aspirantes al Senado. A inicios de noviembre reconoció a la prensa que era un “riesgo” individual, porque podría perder, pero servía para “empujar” a los demás.

Esto puede pasar porque el Centro Democrático eligió una lista cerrada de candidatos, es decir, los votantes no elegirán a un candidato específico sino que votarán por el partido. Dependiendo de los votos que sume el partido será el número de curules que obtendrá. Actualmente, ese partido tiene 13 curules en el Senado.

“Es muy difícil que el Centro Democrático logre 25 curules, pero es un ejercicio de influencia perceptual que Álvaro Uribe haya tomado ese número en la lista, porque lo que está buscando es presionar los votos de los candidatos que están antes que él", aseguró Arias Orjuela.

Para el analista, también es claro que Uribe como candidato, pero especialmente como líder del Centro Democrático, buscará aglutinar a la derecha para derrotar electoralmente a la izquierda en las elecciones presidenciales de mayo de 2026.

Actualmente hay decenas de precandidatos presidenciales de todas las orillas políticas, una gran parte buscando inscribirse de manera independiente al recoger firmas con apoyo de ciudadanos y otros con avales de partidos políticos.

El movimiento de Petro eligió como su precandidato a Iván Cepeda, el senador que fue reconocido como víctima en el proceso penal contra Uribe, mientras la derecha aún baraja si tener un candidato único.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Destacados del día

Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba al borde del colapso energético: pronostican apagón récord del 61 % este viernes

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter