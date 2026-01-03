Expresidenta argentina recibe alta médica dos semanas después de operación de apendicitis

Compartir en:









El Sanatorio Otamendi emitió un comunicado en el que anunció el alta médica de quien fuera mandataria entre 2007 y 2015 tras superar un cuadro de “apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio”.

Según el sanatorio, la también exvicepresidenta (2019-2023) tendrá que seguir tratándose con antibiótico vía oral y será monitoreada por su equipo médico personal en su domicilio en la capital, donde cumple una condena a seis años de prisión por corrupción.

Fernández, de 72 años, fue ingresada el 20 de diciembre con “dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo” —según el primer parte del sanatorio— que derivaron en una operación. Luego de esta, la dirigente peronista sufrió una parálisis temporal del intestino por la que permaneció internada.

Fernández fue hallada culpable a fines de 2022 de administración fraudulenta luego de que un tribunal comprobó irregularidades en 51 licitaciones para la construcción de obras viales con fondos públicos en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, que comprenden la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) —difunto marido de Fernández— y en los que ella fue mandataria.

Las obras fueron sistemáticamente adjudicadas a compañías del también condenado empresario de la construcción Lázaro Báez.

La condena a Fernández, confirmada en 2025 por la Corte Suprema de Argentina, incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

FUENTE: AP