Exportaciones de China se disparan en ene-feb pese a menor comercio con EEUU

HONG KONG (AP) — Las exportaciones de China aumentaron casi 22% en los dos primeros meses del año en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque el comercio con Estados Unidos se contrajo.

Vista aérea de una terminal de contenedores en Shanghái, martes 10 de marzo de 2026. (Chinatopix vía AP)
Vista aérea de una terminal de contenedores en Shanghái, martes 10 de marzo de 2026. (Chinatopix vía AP) AP

Las cifras de exportación difundidas el martes por la agencia de aduanas de China fueron mucho mejores de lo que habían pronosticado los economistas. Superaron con creces el ritmo anual de crecimiento de 6,6% registrado en diciembre.

Las importaciones en enero y febrero subieron casi un 20%, por encima del aumento interanual de 5,7% de diciembre.

Las exportaciones de China han sido un punto positivo para su economía pese a las tensiones con Estados Unidos. Las exportaciones chinas avanzaron un 5,5% en 2025, mientras que su superávit comercial se disparó a un récord de casi 1,2 billones de dólares. Un mayor volumen de embarques a otras regiones, incluidas Europa y América Latina, ayudó a compensar una caída del 20% en las exportaciones a Estados Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

