Explosiones y fuertes tiroteos cerca del principal aeropuerto de Níger en la capital

Videos que parecían del lugar mostraban potentes explosiones y un cielo resplandeciente tras las explosiones que comenzaron alrededor de la medianoche y duraron aproximadamente dos horas en la zona del Aeropuerto Internacional Diori Hamani, un centro militar clave para el ejército nigerino.

The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las grabaciones, que también mostraban camiones militares e incendios.

El motivo de las explosiones y los disparos no estaba clara por el momento, y se desconocía si había víctimas o daños.

La junta militar que gobierna el país africano desde un golpe de Estado en 2023, no comentó el incidente.

Un residente afirmó que se había enterado de que hombres armados atacaron el aeropuerto, pero fueron repelidos por los soldados. La persona, que vive en el distrito del aeropuerto, habló bajo condición de anonimato por temor a su vida. La AP no pudo verificar independientemente su relato.

La calma parecía haber regresado a la ciudad el jueves por la mañana.

El aeropuerto internacional de Niamey alberga una base militar y almacena una cantidad significativa de uranio de las minas del país destinado a la exportación.

Níger ha tratado de contener la letal violencia yihadista que ha azotado partes de la región del Sahel, donde sus vecinos Burkina Faso y Mali también cuentan con juntas militares.

