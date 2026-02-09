Explosión en región de Perú azotada por el crimen organizado causa daños en 25 casas

Compartir en:









La detonación ocurrió durante la madrugada en la ciudad de Trujillo, capital de la región La Libertad, frente al local de eventos “La hacienda del lobo” que en ese momento no tenía clientes. Otras 25 viviendas cercanas quedaron con vidrios y puertas rotas, dijo a la prensa Richard Asmad, gerente del municipio de Trujillo.

La policía indicó más tarde que la explosión tenía fines extorsivos y fue ejecutada por la banda “Los Pulpos”, que también ha extendido sus actividades hasta algunos barrios de la capital de Chile. “No tenemos a los cabecillas visibles, los estamos buscando”, dijo en rueda de prensa Franco Moreno, jefe policial de La Libertad.

En 2025 en La Libertad se produjeron 286 explosiones y del total, 136 fueron en Trujillo, según la policía. En enero de ese año, una detonación causó daños al edificio del Ministerio Público de Trujillo, mientras que otras dos explosiones ocurridas en agosto y septiembre dejaron destrozos en casi medio centenar de casas.

La región La Libertad tiene en su parte andina la mayor zona productora de oro de Perú y está infestada por la minería ilegal, una actividad más lucrativa que el narcotráfico, según la fiscalía. Los expertos señalan que la dinamita que se usa para la extorsión proviene por lo general de la actividad minera.

La Libertad es gobernada desde 2015 por Alianza para el Progreso, cuyo líder César Acuña se postula a la presidencia en las elecciones generales de abril. Su partido político apoya en el Parlamento al presidente interino José Jerí y también respaldó a la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025).

Ni el presidente Jerí ni Acuña se han pronunciado tras la explosión.

La violencia en Perú ha ido en aumento desde 2017, cuando comenzó a registrarse el índice de asesinatos en un sistema nacional. En 2025 se registraron 2.226 homicidios, mientras que las denuncias por extorsión sumaron 28.948, de acuerdo con cifras oficiales. FUENTE: AP