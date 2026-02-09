americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Explosión en región de Perú azotada por el crimen organizado causa daños en 25 casas

LIMA (AP) — Una explosión ocurrida en el municipio de una región de Perú que está azotada por las extorsiones y la minería ilegal dejó el lunes al menos 25 viviendas con diversos daños, aunque no hubo víctimas ni heridos, informaron las autoridades.

La detonación ocurrió durante la madrugada en la ciudad de Trujillo, capital de la región La Libertad, frente al local de eventos “La hacienda del lobo” que en ese momento no tenía clientes. Otras 25 viviendas cercanas quedaron con vidrios y puertas rotas, dijo a la prensa Richard Asmad, gerente del municipio de Trujillo.

La policía indicó más tarde que la explosión tenía fines extorsivos y fue ejecutada por la banda “Los Pulpos”, que también ha extendido sus actividades hasta algunos barrios de la capital de Chile. “No tenemos a los cabecillas visibles, los estamos buscando”, dijo en rueda de prensa Franco Moreno, jefe policial de La Libertad.

La región La Libertad tiene en su parte andina la mayor zona productora de oro de Perú y está infestada por la minería ilegal, una actividad más lucrativa que el narcotráfico, según la fiscalía. Los expertos señalan que la dinamita que se usa para la extorsión proviene por lo general de la actividad minera.

La Libertad es gobernada desde 2015 por Alianza para el Progreso, cuyo líder César Acuña se postula a la presidencia en las elecciones generales de abril. Su partido político apoya en el Parlamento al presidente interino José Jerí y también respaldó a la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025).

Ni el presidente Jerí ni Acuña se han pronunciado tras la explosión.

La violencia en Perú ha ido en aumento desde 2017, cuando comenzó a registrarse el índice de asesinatos en un sistema nacional. En 2025 se registraron 2.226 homicidios, mientras que las denuncias por extorsión sumaron 28.948, de acuerdo con cifras oficiales.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Expertos urgen a Trump a aplicar presión total sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Expertos urgen a Trump a aplicar "presión total" sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

OPINION: La Habana, como gemir de violines

OPINION: La Habana, como gemir de violines

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de uno de los peores shows y EEUU se divide

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de "uno de los peores shows" y EEUU se divide

Cuba advierte a aerolíneas que en 24 horas puede quedarse sin combustible para aviones
ALARMA

Cuba advierte a aerolíneas que en 24 horas puede quedarse sin combustible para aviones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter