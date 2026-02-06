Explosión en mezquita chií A las afueras de Islamabad deja decenas de heridos

Compartir en:









Agentes de seguridad y rescatistas, en el lugar donde una bomba explotó en una mezquita chií en Islamabad, Pakistán, el 6 de febrero de 2026. (AP Foto/Anjum Naveed) AP

La policía de Islamabad indicó que la explosión en la extensa mezquita fue un atentado y que había una investigación en marcha.

Imágenes en televisión y en las redes sociales mostraron a policías y residentes transportando a los heridos a hospitales cercanos. El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, condenó el ataque y pidió a las autoridades que proporcionen los mejores cuidados médicos a los heridos, que llegaban a distintos hospitales de la ciudad.

Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad de la explosión, pero es probable que la sospecha recaiga sobre insurgentes como el Talibán paquistaní o el grupo extremista Estado Islámico, a quienes se responsabilizó de ataques anteriores contra fieles chiíes, una minoría en el país. Los insurgentes suelen atentar contra las fuerzas de seguridad y la población civil en todo el país.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP