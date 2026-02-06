Explosión en mezquita chií A las afueras de Islamabad deja decenas de heridos

La policía de Islamabad indicó que la explosión en la extensa mezquita fue un atentado y que había una investigación en marcha.
ISLAMABAD (AP) — Una gran explosión sacudió una mezquita chií a las afueras de la capital de Pakistán el viernes e hirió a decenas de personas, según rescatistas y testigos.
La policía de Islamabad indicó que la explosión en la extensa mezquita fue un atentado y que había una investigación en marcha.
Imágenes en televisión y en las redes sociales mostraron a policías y residentes transportando a los heridos a hospitales cercanos. El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, condenó el ataque y pidió a las autoridades que proporcionen los mejores cuidados médicos a los heridos, que llegaban a distintos hospitales de la ciudad.
Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad de la explosión, pero es probable que la sospecha recaiga sobre insurgentes como el Talibán paquistaní o el grupo extremista Estado Islámico, a quienes se responsabilizó de ataques anteriores contra fieles chiíes, una minoría en el país. Los insurgentes suelen atentar contra las fuerzas de seguridad y la población civil en todo el país.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
