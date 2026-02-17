Explosión en iglesia del norte de Nueva York deja cinco heridos, incluido un bombero

Compartir en:









La Policía Estatal de Nueva York investigaba la causa de la explosión, que ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana en la iglesia Abundant Life Fellowship Church, en una zona rural a unos 80 kilómetros (50 millas) al noreste de Syracuse.

Cinco personas fueron trasladadas a un hospital local para recibir tratamiento. Dos figuraban en estado crítico, incluido un bombero que acudió al lugar. Las otras tres personas recibían atención por lesiones que no amenazaban sus vidas, según la policía.

La policía indicó que no había indicios iniciales de actividad delictiva relacionada con la explosión, que lanzó densas columnas de humo negro al aire y dañó gravemente la iglesia.

Según los agentes estatales, la iglesia se calentaba con cilindros de propano.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP