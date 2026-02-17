americateve

Explosión en iglesia del norte de Nueva York deja cinco heridos, incluido un bombero

BOONVILLE, Nueva York, EE.UU. (AP) — Una explosión sacudió una iglesia en el norte del estado de Nueva York el martes y dejó cinco personas heridas, entre ellas un bombero que sufrió quemaduras graves mientras respondía a reportes de olor a gas en el edificio, informaron las autoridades.

La Policía Estatal de Nueva York investigaba la causa de la explosión, que ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana en la iglesia Abundant Life Fellowship Church, en una zona rural a unos 80 kilómetros (50 millas) al noreste de Syracuse.

Cinco personas fueron trasladadas a un hospital local para recibir tratamiento. Dos figuraban en estado crítico, incluido un bombero que acudió al lugar. Las otras tres personas recibían atención por lesiones que no amenazaban sus vidas, según la policía.

La policía indicó que no había indicios iniciales de actividad delictiva relacionada con la explosión, que lanzó densas columnas de humo negro al aire y dañó gravemente la iglesia.

Según los agentes estatales, la iglesia se calentaba con cilindros de propano.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

