Explosión en iglesia del norte de Nueva York deja 5 heridos, incluidos varios bomberos

Un grupo de bomberos combate un incendio en la iglesia Abundant Life Fellowship, el martes 17 de febrero de 2026, en Boonville, Nueva York. (Nichole Moore, Daily Sentinel/Boonville Herald vía AP) AP

La Policía Estatal de Nueva York investigaba la explosión, que lanzó densas columnas de humo negro al aire alrededor de las 10:30 de la mañana en la iglesia Abundant Life Church, en Boonville. Según los agentes, la iglesia, ubicada a unos 80 kilómetros (50 millas) al noreste de Syracuse, presuntamente se calentaba con cilindros de propano.

Los bomberos locales fueron enviados al lugar, y cuatro personas se encontraban en el sótano cuando se encendió el horno, lo que provocó una explosión. De acuerdo con una investigación preliminar, un bombero que estaba en el primer piso e intentaba ventilar el edificio fue lanzado contra una pared por la detonación.

El pastor Brandon Pitts, de 43 años, y cuatro integrantes del Departamento de Bomberos de Boonville, de entre 43 y 71 años, fueron trasladados a hospitales de la zona con lesiones. La policía indicó que los cinco figuraban en estado crítico pero estable.

“Nuestros pensamientos están especialmente con los bomberos de Boonville y los miembros de la iglesia que resultaron heridos. Elogio la valentía y el profesionalismo de nuestros servicios de emergencia, que acudieron rápidamente hacia el peligro para proteger a los demás”, dijo en un comunicado preparado el ejecutivo del condado de Oneida, Anthony Picente.

La policía señaló que, inicialmente, no había indicios de actividad delictiva relacionada con la explosión.

La iglesia sufrió daños catastróficos.

FUENTE: AP