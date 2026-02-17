americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Explosión en iglesia del norte de Nueva York deja 5 heridos, incluidos varios bomberos

BOONVILLE, Nueva York, EE.UU. (AP) — Una fuerte explosión que destruyó el martes una iglesia en el norte del estado de Nueva York dejó cinco personas heridas, entre ellas el pastor y varios bomberos que acudieron tras un reporte de olor a gas en el edificio, informaron las autoridades.

Un grupo de bomberos combate un incendio en la iglesia Abundant Life Fellowship, el martes 17 de febrero de 2026, en Boonville, Nueva York. (Nichole Moore, Daily Sentinel/Boonville Herald vía AP)
Un grupo de bomberos combate un incendio en la iglesia Abundant Life Fellowship, el martes 17 de febrero de 2026, en Boonville, Nueva York. (Nichole Moore, Daily Sentinel/Boonville Herald vía AP) AP

La Policía Estatal de Nueva York investigaba la explosión, que lanzó densas columnas de humo negro al aire alrededor de las 10:30 de la mañana en la iglesia Abundant Life Church, en Boonville. Según los agentes, la iglesia, ubicada a unos 80 kilómetros (50 millas) al noreste de Syracuse, presuntamente se calentaba con cilindros de propano.

Los bomberos locales fueron enviados al lugar, y cuatro personas se encontraban en el sótano cuando se encendió el horno, lo que provocó una explosión. De acuerdo con una investigación preliminar, un bombero que estaba en el primer piso e intentaba ventilar el edificio fue lanzado contra una pared por la detonación.

El pastor Brandon Pitts, de 43 años, y cuatro integrantes del Departamento de Bomberos de Boonville, de entre 43 y 71 años, fueron trasladados a hospitales de la zona con lesiones. La policía indicó que los cinco figuraban en estado crítico pero estable.

“Nuestros pensamientos están especialmente con los bomberos de Boonville y los miembros de la iglesia que resultaron heridos. Elogio la valentía y el profesionalismo de nuestros servicios de emergencia, que acudieron rápidamente hacia el peligro para proteger a los demás”, dijo en un comunicado preparado el ejecutivo del condado de Oneida, Anthony Picente.

La policía señaló que, inicialmente, no había indicios de actividad delictiva relacionada con la explosión.

La iglesia sufrió daños catastróficos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Supermarket 23 suspende nuevos pedidos en Cuba por crisis de combustible y caos logístico

Supermarket 23 suspende nuevos pedidos en Cuba por crisis de combustible y caos logístico

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter