Explosión en Gaza hiere a un soldado e Israel acusa a Hamás de violar alto al fuego

JERUSALÉN (AP) — Un artefacto explosivo detonó en Gaza el miércoles, hiriendo a un soldado israelí y provocando que Israel acusara a Hamás de violar el alto al fuego. Fue el último incidente que amenaza la frágil tregua que se ha mantenido desde el 10 de octubre, mientras cada lado acusa al otro de violaciones.

Una tienda de campaña en un campamento de palestinos desplazados en Deir al-Balah, Franja de Gaza, el 23 de diciembre del 2025. (AP foto/Abdel Kareem Hana)
La explosión ocurrió mientras Hamás se reunía con funcionarios turcos en Ankara para discutir la segunda etapa del alto el fuego. Aunque el acuerdo se ha mantenido en su mayoría, su progreso se ha ralentizado.

Todos menos uno de los 251 rehenes tomados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra, han sido liberados, vivos o muertos, a cambio de prisioneros y detenidos palestinos. La segunda fase del alto el fuego enfrenta desafíos aún mayores: el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, un cuerpo de gobierno tecnocrático para Gaza, el desarme de Hamás y más retiradas de tropas israelíes del territorio.

Israel promete “responder apropiadamente”

El ejército israelí declaró que el explosivo detonó debajo de un vehículo militar mientras los soldados estaban "desmantelando" infraestructura de extremistas palestinos en la ciudad sureña de Rafah. El soldado levemente herido fue llevado a un hospital, dijo el ejército.

El primer ministro Benjamin Netanyahu, en un comunicado, calificó el incidente como una violación del alto al fuego y advirtió que Israel "responderá apropiadamente".

Israel previamente lanzó ataques en Gaza en respuesta a presuntas violaciones de la tregua. El 19 de octubre, Israel indicó que dos soldados murieron por fuego de Hamás y respondió con una serie de ataques que mataron a más de 40 palestinos, según funcionarios locales de salud.

Hamás acusa a Israel de violar el alto al fuego al no permitir suficiente ayuda en el territorio y continuar atacando a civiles. Funcionarios de salud palestinos dicen que más de 370 palestinos han perecido por fuego israelí desde la tregua.

El viernes, tropas israelíes dispararon sobre la línea de alto al fuego en el norte de Gaza, matando al menos a cinco palestinos, incluido un bebé, según un hospital local que recibió a las víctimas.

Funcionarios turcos se reúnen con Hamás

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, se reunió con una delegación de Hamás liderada por Khalil al-Haya para discutir la segunda fase de la tregua, según funcionarios del ministerio.

Fidan reafirmó los esfuerzos de Turquía para defender los derechos de los palestinos y describió los esfuerzos en curso para abordar las necesidades de refugio y otras necesidades humanitarias en Gaza, señalaron funcionarios.

La delegación de Hamás sostuvo que habían cumplido con las condiciones del alto al fuego, pero que los continuos ataques de Israel estaban bloqueando el progreso hacia la siguiente etapa. También afirmaron que el 60% de los camiones permitidos en Gaza llevaban bienes comerciales en lugar de ayuda.

Según los funcionarios, se discutieron también los esfuerzos de reconciliación entre las facciones palestinas y la situación en Cisjordania ocupada por Israel, enfatizando que las acciones de Israel allí eran "inaceptables".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

Insurrecto clama ayuda desde Alligator Alcatraz: Nos están haciendo la vida un yogur

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

