Explosión de gas daña casas y despide humo denso en California

Medios locales informaron que hay posibles heridos por la explosión en Hayward.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
SAN FRANCISCO (AP) — Una explosión de gas provocó un gran incendio en un vecindario del Área de la Bahía de San Francisco el jueves, dañando varias casas y enviando humo denso al aire.
Medios locales informaron que hay posibles heridos por la explosión en Hayward.
Un portavoz de Pacific Gas & Electric Co. afirmó que un equipo de construcción dañó una línea de gas subterránea alrededor de las 7:35 de la mañana La compañía reportó que no eran sus trabajadores.
Trabajadores de servicios públicos aislaron la línea dañada y detuvieron el flujo de gas a las 9:25 de la mañana, según PG&E. La explosión ocurrió poco después.
___________________________________
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter