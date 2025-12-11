Explosión de gas daña casas y despide humo denso en California

Compartir en:









Medios locales informaron que hay posibles heridos por la explosión en Hayward.

Un portavoz de Pacific Gas & Electric Co. afirmó que un equipo de construcción dañó una línea de gas subterránea alrededor de las 7:35 de la mañana La compañía reportó que no eran sus trabajadores.

Trabajadores de servicios públicos aislaron la línea dañada y detuvieron el flujo de gas a las 9:25 de la mañana, según PG&E. La explosión ocurrió poco después.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP