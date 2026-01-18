americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Explosión en fábrica deja dos muertos y 66 hospitalizados en China

Una explosión en una fábrica en la región de Mongolia Interior de China causó la muerte de dos personas y dejó a otras 66 hospitalizadas el domingo.

La explosión, que envió densas columnas de humo al cielo, ocurrió en una planta de Baogang United Steel en la ciudad de Baotou alrededor de las 3 de la tarde hora local y causó temblores en las áreas circundantes, reportó la agencia oficial de noticias de China, Xinhua.

Tres de los hospitalizados sufrieron heridas graves y cinco personas permanecen desaparecidas, añadió.

Equipos de rescate se apresuraron al lugar y las autoridades aún están investigando la causa de la explosión, según informó la agencia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

Destacados del día

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: Murió como quería, no comía miedo

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: "Murió como quería, no comía miedo"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter