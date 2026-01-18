Explosión en fábrica deja dos muertos y 66 hospitalizados en China

Compartir en:









La explosión, que envió densas columnas de humo al cielo, ocurrió en una planta de Baogang United Steel en la ciudad de Baotou alrededor de las 3 de la tarde hora local y causó temblores en las áreas circundantes, reportó la agencia oficial de noticias de China, Xinhua.

Tres de los hospitalizados sufrieron heridas graves y cinco personas permanecen desaparecidas, añadió.

Equipos de rescate se apresuraron al lugar y las autoridades aún están investigando la causa de la explosión, según informó la agencia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP