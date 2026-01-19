Explosión en centro de Kabul deja al menos 7 muertos y 12 heridos , según autoridades

Compartir en:









La explosión parecía haber causado daños a un restaurante en el distrito de Shahr-e-Naw de la capital afgana. En los primeros minutos después de la explosión, un portavoz de la policía, Khalid Zadran, había identificado la instalación afectada como un hotel.

La ONG italiana EMERGENCY indicó que su centro quirúrgico en Kabul había recibido a 20 personas tras la explosión, incluidas siete que ya estaban muertas al llegar. Señaló que el número de víctimas era "aún provisional".

Entre los heridos se encontraban cuatro mujeres y un niño, según el director de la organización en Afganistán, Dejan Panic.

"Los heridos, algunos de los cuales están siendo evaluados para cirugía, han sufrido laceraciones y contusiones", añadió.

El portavoz del Ministerio del Interior, Abdul Mateen Qani, dijo que la explosión había causado tanto muertes como heridos, pero no tenía detalles sobre las cifras.

La emisora estatal china CCTV reportó que dos personas de nacionalidad china habían resultado gravemente heridas y un guardia de seguridad había muerto en la explosión, que, afirmó, había ocurrido en un restaurante.

Imágenes transmitidas por el canal de televisión local Tolo News y filmadas a través del parabrisas de un automóvil mostraban a personas en la calle con humo y polvo elevándose detrás de ellas. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP