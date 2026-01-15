Explosión en calle residencial de Holanda deja al menos cuatro heridos

Compartir en:









La explosión ocurrió en el centro de Utrecht. Provocó un incendio y daños generalizados a media tarde, haciendo que la gente corriera hacia las calles comerciales cercanas. Los bomberos intentaron apagar las llamas, pero no pudieron entrar inmediatamente en las casas dañadas debido al temor de daños estructurales.

El portavoz de los servicios de emergencia, Sjaak Haasnoot, afirmó que las cuatro personas heridas fueron llevadas a ambulancias. No estaba claro si había alguna víctima mortal.

"Es muy difícil en este momento decir cuántas víctimas hay bajo los escombros", declaró Haasnoot. "El departamento de bomberos no puede entrar al edificio porque todavía está inestable".

La policía estaba investigando, informó a los periodistas la alcaldesa de Utrecht, Sharon Dijksma.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP