Expertos ONU: destrucción causada por rebeldes sudaneses en el-Fasher tiene "rasgos de genocidio"

ARCHIVO - El general Mohammed Hamdan Dagalo (centro) saluda a la multitud durante un mitin en el estado de Río Nilo, en Sudán, el 13 de julio de 2019. (AP Foto/Mahmoud Hjaj, archivo) AP

Las Fuerzas de Apoyo Rápido llevaron a cabo asesinatos masivos y otras atrocidades en el-Fasher tras un asedio de 18 meses durante el cual impusieron condiciones “calculadas para provocar la destrucción física” de las comunidades no árabes, en especial las zaghawa y fur, según la misión independiente de determinación de investigación sobre Sudán.

Funcionarios de la ONU afirman que varios miles de civiles murieron en la toma de el-Fasher por parte de las FAR, el único bastión que le quedaba al ejército sudanés en Darfur. Apenas el 40% de los 260.000 habitantes de la ciudad logró huir con vida del ataque, pero miles de ellos resultaron heridos, indicaron los funcionarios. Se desconoce la suerte que corrió el resto.

Sudán se sumió en el conflicto a mediados de abril de 2023, cuando las tensiones que venían gestándose desde hacía tiempo entre sus líderes militares y paramilitares estallaron en la capital, Jartum, y se extendieron a otras regiones, incluida Darfur.

La devastadora guerra se ha cobrado la vida de más de 40.000 personas, según cifras de la ONU, pero los grupos humanitarios sostienen que el dato real podría ser mucho mayor.

Magdy informó desde El Cairo, Egipto. La periodista de The Associated Press Fatma Khaled en El Cairo, contribuyó a este despacho.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP