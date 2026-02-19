americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Expertos ONU: destrucción causada por rebeldes sudaneses en el-Fasher tiene "rasgos de genocidio"

GINEBRA (AP) — Una “campaña de destrucción” llevada a cabo en octubre por rebeldes sudaneses contra comunidades no árabes en una ciudad y en sus inmediaciones en la región de Darfur, en el oeste del país, muestra “rasgos característicos de genocidio”, dijeron el jueves expertos en derechos humanos respaldados por Naciones Unidas, una conclusión dramática en la devastadora guerra que asola el país.

ARCHIVO - El general Mohammed Hamdan Dagalo (centro) saluda a la multitud durante un mitin en el estado de Río Nilo, en Sudán, el 13 de julio de 2019. (AP Foto/Mahmoud Hjaj, archivo)
ARCHIVO - El general Mohammed Hamdan Dagalo (centro) saluda a la multitud durante un mitin en el estado de Río Nilo, en Sudán, el 13 de julio de 2019. (AP Foto/Mahmoud Hjaj, archivo) AP

Las Fuerzas de Apoyo Rápido llevaron a cabo asesinatos masivos y otras atrocidades en el-Fasher tras un asedio de 18 meses durante el cual impusieron condiciones “calculadas para provocar la destrucción física” de las comunidades no árabes, en especial las zaghawa y fur, según la misión independiente de determinación de investigación sobre Sudán.

Funcionarios de la ONU afirman que varios miles de civiles murieron en la toma de el-Fasher por parte de las FAR, el único bastión que le quedaba al ejército sudanés en Darfur. Apenas el 40% de los 260.000 habitantes de la ciudad logró huir con vida del ataque, pero miles de ellos resultaron heridos, indicaron los funcionarios. Se desconoce la suerte que corrió el resto.

Sudán se sumió en el conflicto a mediados de abril de 2023, cuando las tensiones que venían gestándose desde hacía tiempo entre sus líderes militares y paramilitares estallaron en la capital, Jartum, y se extendieron a otras regiones, incluida Darfur.

La devastadora guerra se ha cobrado la vida de más de 40.000 personas, según cifras de la ONU, pero los grupos humanitarios sostienen que el dato real podría ser mucho mayor.

___

Magdy informó desde El Cairo, Egipto. La periodista de The Associated Press Fatma Khaled en El Cairo, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

Destacados del día

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro
ULTIMA HORA

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter