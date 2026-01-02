americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Expelotero Lenny Dykstra enfrenta cargos por drogas tras control de tráfico en Año Nuevo

El expelotero Lenny Dykstra enfrenta cargos después de que un agente que lo detuvo por un presunto incidente de tránsito encontró drogas y parafernalia relacionada con éstas en un vehículo en el día en que se festejaba el Año Nuevo, informó la policía estatal de Pensilvania.

Dykstra, de 62 años, era pasajero cuando el vehículo fue detenido por un agente de la unidad de patrulla de Blooming Grove en el condado de Pike, a unos 40 kilómetros al este de Scranton, donde vive el deportista retirado.

La policía advirtió en un comunicado que se presentarán cargos, pero no especificó cuáles podrían ser ni qué drogas supuestamente estaban involucradas.

Matthew Blit, abogado de Dykstra, dijo en un comunicado que el vehículo no pertenece a su cliente y que, si se presenta algún cargo en su contra, “él será absuelto rápidamente”.

“Lenny no fue acusado de estar bajo la influencia de sustancia alguna en el lugar, ni fue arrestado ni puesto bajo custodia ahí”, indicó Blit.

El estilo de juego aguerrido de la estrella del béisbol durante una larga carrera con los Mets de Nueva York y los Filis de Filadelfia, le valió el apodo de "Nails" (clavos). Pasó años como empresario antes de enfrentarse a una serie de problemas legales.

Dykstra permaneció en una prisión de California por fraude de bancarrota. Se le sentenció a más de seis meses por ocultar guantes de béisbol y otros artículos de sus días como jugador.

Ello se ejecutó concurrentemente con una sentencia de tres años por no declararse culpable ni inocente de un robo de auto y de proporcionar una declaración financiera falsa. Afirmó que debía más de 31 millones de dólares y que sólo tenía 50.000 dólares en activos.

En abril de 2012, Dykstra no refutó las acusaciones de exhibirse ante mujeres que conoció a través del sitio Craigslist.

En 2019, Dykstra se declaró culpable en nombre de su empresa, Titan Equity Group, de alquilar ilegalmente habitaciones en una casa de Nueva Jersey que poseía. Acordó pagar alrededor de 3.000 dólares en multas.

Ese mismo año, un juez desestimó los cargos de drogas y amenazas terroristas que se imputaban a Dykstra después de un altercado con un conductor de Uber. La policía indicó que sus agentes encontraron cocaína, MDMA y marihuana entre sus pertenencias. El abogado de Dykstra calificó ese incidente como "exagerado" y dijo que su cliente era inocente.

Y en 2020, un juez de la Corte Suprema de Nueva York desestimó una demanda por difamación que Dykstra presentó contra su excompañero de equipo de los Mets, Ron Darling.

Darling afirmaba que Dykstra hizo comentarios racistas hacia un oponente durante la Serie Mundial de 1986.

El juez Robert D. Kalish dijo que la reputación de Dykstra "por conducta antideportiva y fanatismo" ya estaba tan dañada que no podía ser perjudicada más.

"Basado en los documentos presentados en esta moción, antes de la publicación del libro, Dykstra era infame por ser, entre otras cosas, racista, misógino y anti-gay, así como un depredador sexual, un drogadicto, un ladrón y un malversador", escribió Kalish.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

ARCHIVO – Páginas de healthcare.gov, el sitio web de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter