americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Expelotero de Angelinos Luis Rengifo llega a un acuerdo con Cerveceros, dice fuente de AP

El expelotero de cuadro de los Angelinos de Los Ángeles Luis Rengifo ha llegado a un acuerdo por un año y 3,5 millones de dólares con los Cerveceros de Milwaukee, según una persona enterada de la situación.

ARCHIVO - El venezolano Luis Rengifo, de los Angelinos de Los Ángeles, sonríe durante el encuentro del sábado 27 de septiembre de 2025, ante los Astros de Houston (AP Foto/Jae C. Hong, archivo)
ARCHIVO - El venezolano Luis Rengifo, de los Angelinos de Los Ángeles, sonríe durante el encuentro del sábado 27 de septiembre de 2025, ante los Astros de Houston (AP Foto/Jae C. Hong, archivo) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no se ha anunciado. El contrato de Rengifo incluye también una opción mutua de 10 millones de dólares para 2027.

MLB.com fue el primer medio en informar que Rengifo se unía a los Cerveceros.

Rengifo, que cumplirá 29 años el 26 de febrero, había pasado su carrera de siete años en las Grandes Ligas con los Angelinos.

El venezolano bateó para .238 con un porcentaje de embasado de .287, nueve jonrones, 43 carreras impulsadas y 10 robos la temporada pasada, mientras establecía los números máximos de su carrera en juegos disputados (147) y turnos al bate (541). Eso siguió a una temporada de 2024 en la que bateó para .300 con un embasado de .347, seis jonrones, 30 carreras impulsadas y 24 robos en 78 juegos.

Rengifo se convierte en candidato para hacerse cargo de la tercera base tras el canje del lunes, que envió a Caleb Durbin a Boston. Esa operación involucró a seis jugadores, incluidos dos peloteros de cuadro, el venezolano Andruw Monasterio y Anthony Seigler, quienes se marcharon a los Medias Rojas.

Los Cerveceros adquirieron a los lanzadores zurdos Kyle Harrison y Shane Drohan, así como al infielder David Hamilton, mediante ese canje.

El versátil Rengifo ha jugado 409 duelos en la segunda base, 199 en la tercera, 97 en el campocorto y 51 en los jardines durante su carrera. La temporada pasada, Rengifo disputó 76 juegos en la tercera base y 74 en la segunda, además de aparecer ocasionalmente en los jardines.

Milwaukee carecía de un tercera base probado después del canje del lunes.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter