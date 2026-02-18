Exnovia de receptor de Chiefs presenta demanda por múltiples agresiones físicas durante año y medio

ARCHIVO - Rashee Rice (4), receptor de los Chiefs de Kansas City, habla durante una conferencia de prensa después de un partido de la NFL en contra de los Colts de Indianápolis, el 23 de noviembre de 2025, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel, Archivo) AP

La demanda, interpuesta el lunes en el condado de Dallas por Dacoda Jones, llega alrededor de un mes después de que la mujer hizo acusaciones de violencia doméstica en una serie de publicaciones en las redes sociales.

En la demanda, Jones solicita más de un millón de dólares y afirma que las agresiones ocurrieron en sus viviendas en Dallas y en los suburbios de Kansas City.

Jones acusa a Rice de un intento de estrangularla en diciembre de 2023 tras una “escalada en el comportamiento violento” y sostiene que el deportista continuó agrediéndola a lo largo de su relación, hasta julio de 2025.

El abogado de Jones no respondió de inmediato a una pregunta de The Associated Press sobre si alguna vez se llamó a la policía en relación con estas presuntas agresiones.

La demanda indica que Rice ha “sujetado, asfixiado, estrangulado, empujado, arrojado, arañado, golpeado y dado cabezazos” a Jones, además de golpearla con objetos. También indica que Rice ha arrojado objetos, golpeado paredes y roto muebles, y que muchos de estos incidentes ocurrieron cuando Jones, quien tiene dos hijos con Rice, estaba embarazada.

Según la demanda, sus lesiones han incluido “sangrado, hinchazón, moretones y otros dolores, así como lesiones físicas”.

Los agentes que figuran como representantes de Rice no devolvieron de inmediato las llamadas hechas el miércoles por la AP. Un abogado de Rice tampoco respondió el miércoles a una solicitud de comentarios.

Los Chiefs indicaron que estaban al tanto de la demanda y que se mantienen en comunicación con la NFL. La liga afirmó que el asunto sigue bajo revisión.

Rice se perdió los primeros seis partidos de la temporada pasada tras una suspensión de la NFL por su papel en un choque a alta velocidad en una autopista de Dallas que dejó a varias personas heridas durante la pretemporada de 2024. Fue condenado a 30 días de cárcel y cinco años de libertad condicional después de declararse culpable de cargos de delito grave de tercer grado por colisión que implicó lesiones corporales graves y por competir en una autopista causando lesiones corporales.

Rice terminó con 53 recepciones para 571 yardas y cinco touchdowns, mientras Kansas City registró marca de 6-11 y se quedó fuera de los playoffs por primera vez en una década.

El redactor de fútbol americano profesional de AP, Schuyler Dixon, contribuyó a este informe.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP