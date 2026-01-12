americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Exministro de Justicia polaco, acusado en su país, afirma haber recibido asilo en Hungría

VARSOVIA (AP) — Un exministro de justicia polaco que enfrenta un proceso judicial en su país por presunto abuso de poder dijo el lunes que se le ha concedido asilo en Hungría.

Zbigniew Ziobro, exministro de justicia de Polonia, habla con periodistas en Varsovia, el 26 de septiembre de 2020. (Foto AP/Czarek Sokolowski, Archivo)
Zbigniew Ziobro, exministro de justicia de Polonia, habla con periodistas en Varsovia, el 26 de septiembre de 2020. (Foto AP/Czarek Sokolowski, Archivo) AP

Zbigniew Ziobro fue una figura clave en el gobierno liderado por el partido nacionalista conservador Ley y Justicia, que gobernó Polonia entre 2015 y 2023. Esa administración estableció control político sobre instituciones judiciales clave al llenar los tribunales superiores con jueces afines y castigar a sus críticos con acciones disciplinarias o asignaciones a lugares lejanos.

El actual gobierno del primer ministro Donald Tusk llegó al poder hace más de dos años con la ambición de revertir los cambios, pero los esfuerzos para deshacerlos han sido bloqueados por dos presidentes sucesivos alineados con la derecha nacional.

En octubre, los fiscales solicitaron que se le retirara la inmunidad parlamentaria a Ziobro para presentar cargos en su contra. Alegan, entre otras cosas, que Ziobro malversó un fondo para víctimas de violencia, incluyendo la compra del software de vigilancia israelí Pegasus.

El partido de Tusk dice que el partido Ley y Justicia usó Pegasus para espiar ilegalmente a opositores políticos mientras estaba en el poder. Ziobro afirma que actuó legalmente.

Hungría, liderada por el primer ministro nacionalista Viktor Orbán, ha acogido a varios políticos cercanos a Ley y Justicia mientras las autoridades polacas los buscaban.

En una extensa publicación en X el lunes, Ziobro escribió que había "decidido aceptar el asilo que me ha concedido el gobierno de Hungría debido a la persecución política en Polonia".

"He decidido permanecer en el extranjero hasta que se restablezcan verdaderas garantías del Estado de derecho en Polonia", dijo. "Creo que, en lugar de aceptar ser silenciado y sometido a un torrente de mentiras —que no tendría oportunidad de refutar—, puedo hacer más luchando contra la creciente ilegalidad en Polonia".

El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, dijo en Budapest el lunes que las autoridades húngaras han concedido asilo a "varias" personas que enfrentarían persecución política en Polonia, según su ministerio. Se negó a especificar sus nombres.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Destacados del día

Funcionaria del régimen cubano dice que millones darían su vida para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Funcionaria del régimen cubano dice que "millones darían su vida" para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Trump lanza advertencia directa a Cuba: No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el Día Nacional de la Defensa en plena crisis

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el "Día Nacional de la Defensa" en plena crisis

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter