americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Exministra británica se suma al partido Reform UK de extrema derecha de Nigel Farage

LONDRES (AP) — La exministra del Interior británica Suella Braverman, una legisladora antinmigración, se unió el lunes a la fila de desertores del Partido Conservador para irse al partido rival de extrema derecha Reform UK.

El líder del partido de extrema derecha británico, Reform UK, Nigel Farage, y la exministra del Interior Suella Braverman durante una rueda de prensa de Reform UK en Londres, el lunes 26 de enero de 2026, tras anunciar que Braverman se suma al partido. (Stefan Rousseau/PA vía AP)
El líder del partido de extrema derecha británico, Reform UK, Nigel Farage, y la exministra del Interior Suella Braverman durante una rueda de prensa de Reform UK en Londres, el lunes 26 de enero de 2026, tras anunciar que Braverman se suma al partido. (Stefan Rousseau/PA vía AP) AP

Braverman, quien fue despedida de su cargo como ministra del Interior en 2023 después de divergir repetidamente de la política gubernamental, dijo que dejaba a los conservadores después de 30 años y que representaría a su circunscripción en el sur de Inglaterra como legisladora de Reform.

“Podemos continuar por este camino de declive gestionado hacia la debilidad y la rendición”, expresó Braverman. “O podemos arreglar nuestro país, reclamar nuestro poder, redescubrir nuestra fuerza. Creo que un Reino Unido mejor es posible”.

Braverman es la última figura destacada de los conservadores en abrazar el mensaje del líder de Reform, Nigel Farage, de que el Reino Unido está roto y desbordado de migrantes. Su salida y la reciente deserción de Robert Jenrick, le da al partido de Farage ocho de los 650 escaños en la Cámara de los Comunes.

Los conservadores tienen 116 escaños y siguen siendo la oposición principal del gobierno del primer ministro Keir Starmer, del Partido Laborista.

Aunque Reform tiene un número muy pequeño de escaños en el Parlamento, va arriba de los laboristas y los conservadores en las encuestas de opinión antes de importantes elecciones locales en mayo, incluidas las de los parlamentos en Escocia y Gales.

Braverman fue destituida por el entonces primer ministro Rishi Sunak en noviembre de 2023 después de que ella declaró que la migración era como un “huracán” que se dirigía al Reino Unido; aseguró que la falta de vivienda era una “elección de estilo de vida” y acusó a la policía de ser demasiado indulgente con las protestas propalestinas a cuyos participantes llamó “manifestantes del odio”.

Los críticos la acusaron de que su retórica radical elevó las tensiones cuando manifestantes de extrema derecha se enfrentaron con la policía e intentaron confrontar una marcha propalestina de cientos de miles en Londres.

La abogada de 45 años, que ha criticado los valores sociales liberales y lo que ha llamado los “wokerati que comen tofu”, no quiso participar en la contienda por el liderazgo del Partido Conservador de centro-derecha después de que fue derrotado por el Partido Laborista de centro-izquierda en las elecciones de julio de 2024.

Después de la derrota, instó al partido a recibir a Farage. Escribiendo en el Daily Telegraph en ese momento, dijo que sus colegas conservadores no estaban dispuestos a escucharla y la tildaron de “loca, mala y peligrosa”.

Ahora Farage la ha recibido en el creciente partido Reform.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

Agentes federales patrullan un barrio en St. Paul, Minnesota el viernes 16 de enero de 2026. (AP Foto/Adam Gray)

Trump exige a gobernadores y alcaldes demócratas cooperar con leyes migratorias: "Esperamos que hagan lo correcto"

ICE califica a El Chulo como criminal peligroso y miembro activo de la pandilla Latin Kings

ICE califica a "El Chulo" como criminal peligroso y miembro activo de la pandilla Latin Kings

Esta combinación de imágenes muestra al primer ministro canadiense Mark Carney el 16 de junio de 2025 en Kananaskis, Canadá, a la izquierda, y al presidente estadounidense Donald Trump, el 7 de octubre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, izquierda, Jacquelyn Martin)

Carney dice que Canadá no planea alcanzar un acuerdo de libre comercio con China

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter