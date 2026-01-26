Exministra británica se suma al partido Reform UK de extrema derecha de Nigel Farage

El líder del partido de extrema derecha británico, Reform UK, Nigel Farage, y la exministra del Interior Suella Braverman durante una rueda de prensa de Reform UK en Londres, el lunes 26 de enero de 2026, tras anunciar que Braverman se suma al partido. (Stefan Rousseau/PA vía AP) AP

Braverman, quien fue despedida de su cargo como ministra del Interior en 2023 después de divergir repetidamente de la política gubernamental, dijo que dejaba a los conservadores después de 30 años y que representaría a su circunscripción en el sur de Inglaterra como legisladora de Reform.

“Podemos continuar por este camino de declive gestionado hacia la debilidad y la rendición”, expresó Braverman. “O podemos arreglar nuestro país, reclamar nuestro poder, redescubrir nuestra fuerza. Creo que un Reino Unido mejor es posible”.

Braverman es la última figura destacada de los conservadores en abrazar el mensaje del líder de Reform, Nigel Farage, de que el Reino Unido está roto y desbordado de migrantes. Su salida y la reciente deserción de Robert Jenrick, le da al partido de Farage ocho de los 650 escaños en la Cámara de los Comunes.

Los conservadores tienen 116 escaños y siguen siendo la oposición principal del gobierno del primer ministro Keir Starmer, del Partido Laborista.

Aunque Reform tiene un número muy pequeño de escaños en el Parlamento, va arriba de los laboristas y los conservadores en las encuestas de opinión antes de importantes elecciones locales en mayo, incluidas las de los parlamentos en Escocia y Gales.

Braverman fue destituida por el entonces primer ministro Rishi Sunak en noviembre de 2023 después de que ella declaró que la migración era como un “huracán” que se dirigía al Reino Unido; aseguró que la falta de vivienda era una “elección de estilo de vida” y acusó a la policía de ser demasiado indulgente con las protestas propalestinas a cuyos participantes llamó “manifestantes del odio”.

Los críticos la acusaron de que su retórica radical elevó las tensiones cuando manifestantes de extrema derecha se enfrentaron con la policía e intentaron confrontar una marcha propalestina de cientos de miles en Londres.

La abogada de 45 años, que ha criticado los valores sociales liberales y lo que ha llamado los “wokerati que comen tofu”, no quiso participar en la contienda por el liderazgo del Partido Conservador de centro-derecha después de que fue derrotado por el Partido Laborista de centro-izquierda en las elecciones de julio de 2024.

Después de la derrota, instó al partido a recibir a Farage. Escribiendo en el Daily Telegraph en ese momento, dijo que sus colegas conservadores no estaban dispuestos a escucharla y la tildaron de “loca, mala y peligrosa”.

Ahora Farage la ha recibido en el creciente partido Reform.

