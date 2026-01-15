Exjugadores de la NCAA y cómplices acusados de amañar partidos de baloncesto, según fiscales

David Metcalf, fiscal federal de Pennsylvania, durante una rueda de prensa para anunciar los cargos contra 20 individuos, incluyendo 20 jugadores de baloncesto universitarios, dentro de una investigación por una trama de apuestas, el jueves 15 de enero de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Tassanee Vejpongsa) AP

La trama generalmente giraba en torno a reclutadores que prometían a los jugadores un gran pago a cambio de desempeñarse intencionalmente por debajo de su nivel durante un partido, dijeron los fiscales. Luego, los reclutadores realizaban grandes apuestas contra los equipos de los jugadores en esos partidos, defraudando a las casas de apuestas y a otros apostadores, según las autoridades.

Las preocupaciones sobre las apuestas y los deportes universitarios han crecido desde 2018, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anuló una prohibición federal sobre la práctica, lo que llevó a algunos estados a legalizarla en diversos grados. La NCAA no permite que los atletas o el personal apuesten en partidos universitarios, pero permitió brevemente que los estudiantes-atletas apostaran en deportes profesionales el año pasado antes de rescindir esa decisión en noviembre.

Según la acusación revelada el jueves, los reclutadores comenzaron con dos partidos en la Asociación China de Baloncesto en 2023 y, al tener éxito allí, pasaron a amañar partidos de la NCAA tan recientemente como en enero de 2025.

El esquema de los reclutadores creció hasta involucrar a más de 39 jugadores en más de 17 equipos diferentes de baloncesto masculino de la maxima división de la NCAA, quienes luego amañaron e intentaron amañar más de 29 partidos, dijeron los fiscales. Apostaron millones de dólares, generando "ingresos sustanciales" para ellos mismos, y pagaron cientos de miles de dólares a los jugadores en sobornos, dijeron los fiscales, con pagos a los jugadores que generalmente oscilaban entre 10.000 y 30.000 dólares por partido.

Cuatro de los jugadores acusados —Simeon Cottle, Carlos Hart, Oumar Koureissi y Camian Shell— jugaron para sus equipos actuales en los últimos días, aunque las acusaciones contra ellos no involucran esta temporada.

Llamándolo una "conspiración criminal internacional", el Fiscal de Estados Unidos David Metcalf dijo a los periodistas en Filadelfia que este caso representa una "corrupción significativa de la integridad de los deportes". La acusación sugiere que muchos otros —incluidos jugadores no nombrados— tuvieron un papel en el esquema pero no fueron acusados, y Metcalf dijo que la investigación continuaba.

De los acusados, 15 jugaron baloncesto para escuelas de la primera división de la NCAA durante la temporada 2024-25, dicen los fiscales. Otros cinco jugaron por última vez en la NCAA en la temporada 2023-24, mientras que otro, el ex NBA Antonio Blakeney, jugó en la Asociación China de Baloncesto en la temporada 2022-23.

Los cinco acusados restantes fueron descritos como "reclutadores" que reclutaron jugadores y realizaron apuestas. Incluyen a dos hombres que, según los fiscales, trabajaban en el entrenamiento y desarrollo de jugadores de baloncesto. Otro era un entrenador y exentrenador, uno era un exjugador de la NCAA y dos fueron descritos como apostadores, influencers y pronosticadores deportivos.

Un reclutador, tranquilizando a otro reclutador, le envió un mensaje de texto diciendo que no hay garantías "en este mundo salvo la muerte, los impuestos y el baloncesto chino", dijeron los documentos judiciales.

Al final de la temporada 2022-23 de la Asociación China de Baloncesto, los reclutadores pusieron casi 200.000 dólares en pagos de sobornos y compartieron ganancias de partidos amañados en el casillero de almacenamiento de Blakeney en Florida, dijeron las autoridades.

Los jugadores también ayudaron a amañar partidos reclutando a otros jugadores, dijeron las autoridades. En muchos casos, las apuestas de los acusados en los partidos amañados tuvieron éxito. "Las casas de apuestas no habrían pagado esas apuestas si hubieran sabido que los acusados amañaron esos partidos", decía la acusación.

Los cargos, presentados en un tribunal federal en Filadelfia, incluyen soborno, fraude electrónico y conspiración.

Un escándalo de apuestas tras otro ha sacudido el mundo del deporte, donde los ingresos por apuestas superaron los 11.00 millones en los primeros tres trimestres del año pasado, según la Asociación Americana de Juegos de Azar. Eso es un aumento de más del 13% respecto al año anterior, dijo el grupo.

___

Levy informó desde Harrisburg, Pensilvania. La escritora de Associated Press Maryclaire Dale en Filadelfia contribuyó con este despacho.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP