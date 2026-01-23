americateve

Exjugador de la NFL Kevin Johnson muere en campamento de personas sin hogar, según forense

LOS ÁNGELES (AP) — El exliniero defensivo de los Eagles de Filadelfia, Kevin Johnson, murió por "trauma contundente en la cabeza y heridas de arma blanca" en un campamento de personas sin hogar, según el médico forense.

El Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó que Johnson, de 55 años, fue declarado muerto el miércoles por la mañana después de ser encontrado inconsciente. Su muerte fue catalogada como homicidio y está siendo investigada.

Johnson, quien fue seleccionado en la cuarta ronda del draft por Nueva Inglaterra en 1993, pasó tiempo con los Patriots, Minnesota y Oakland antes de unirse a los Eagles. Registró 43 tacleadas, incluidas siete capturas, y devolvió un balón suelto para un touchdown en dos años con Filadelfia. Jugó 15 partidos para los Raiders en 1997.

Más tarde, Johnson jugó en la Arena Football League para Orlando y Los Ángeles. El nativo de Los Ángeles jugó a nivel universitario en Texas Southern.

Los investigadores creen que Johnson había estado viviendo en el campamento en el momento de su muerte. Amigos dijeron que Johnson tenía problemas de salud en la última etapa de su vida que contribuyeron a su situación.

FUENTE: AP

