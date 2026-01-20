americateve

Exjugador de la NBA Lamar Odom arrestado bajo sospecha de conducir ebrio en Nevada

LAS VEGAS (AP) — Las autoridades de Nevada informaron el martes que el exjugador estrella de la NBA, Lamar Odom, fue arrestado bajo sospecha de conducir ebrio en Las Vegas durante el fin de semana.

ARCHIVO - Foto del 30 de marzo del 2016, el exjugador de los Lakers de Los Ángeles Lamar Odom durante el encuentro ante el Heat de Miami. (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 30 de marzo del 2016, el exjugador de los Lakers de Los Ángeles Lamar Odom durante el encuentro ante el Heat de Miami. (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo) AP

Odom, de 46 años, fue detenido el sábado en la Interestatal 15 cerca del Aeropuerto Internacional Harry Reid, según el patrullero de la Policía de Caminos de Nevada, Shawn Haggstrom.

Haggstrom indicó que el exdeportista podría enfrentar cargos que incluyen conducir bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad y no conservar adecuadamente un carril del camino.

Haggstrom no tenía información sobre un abogado para Odom. Su agente deportivo no contestó inmediatamente a una petición de comentarios a través de correo electrónico.

Los registros de la cárcel del condado de Clark mostraron que Odom ya no estaba bajo custodia el martes.

Odom ganó campeonatos en 2009 y 2010 con los Lakers de Los Ángeles. También jugó para los Clippers de Los Ángeles el Heat de Miami y los Mavericks de Dallas durante una carrera de 14 años en la NBA.

Su matrimonio en 2013 con Khloe Kardashian fue tema de tabloides. La pareja apareció junta en un programa de telerrealidad, meses antes de divorciarse.

Ese mismo año, Odom fue arrestado por conducir ebrio en Los Ángeles.

En 2015, Odom fue noticia tras sufrir un problema médico durante una estadía en un burdel legal en Nevada llamado Love Ranch.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

