Exjefe de la federación de República del Congo recibe cadena perpetua por malversación de fondos

BRAZZAVILLE, República del Congo (AP) — El expresidente de la federación de fútbol de la República del Congo, Jean-Guy Blaise Mayolas, fue condenado por malversar 1,1 millones de dólares de fondos de la FIFA y sentenciado a cadena perpetua el martes, aunque sigue prófugo de la justicia.

Un tribunal penal de Brazzaville declaró a Mayolas culpable de lavado de dinero, falsificación, uso de documentos falsos y apropiación indebida de fondos. Fue juzgado en ausencia después de no presentarse durante el proceso.

Se desconoce de inmediato el paradero de Mayolas.

Varios de sus colaboradores también fueron condenados. Su hijo, Lionel Mayolas, recibió una sentencia de cadena perpetua por los mismos cargos y también fue juzgado en ausencia. El secretario general de la federación, Badji Mombo Wantete, y el tesorero, Raoul Kanda, fueron condenados cada uno a cinco años de prisión por complicidad en lavado de dinero, falsificación, uso de documentos falsificados y apropiación indebida de fondos.

Los fiscales señalaron que Mayolas desvió alrededor de 1,1 millones de dólares de financiación de la FIFA destinada a la federación de fútbol del país. La suma incluía una subvención de 500.000 dólares para el fútbol femenino a través del programa de ayuda por COVID-19 de la FIFA.

Las autoridades indicaron que la federación se había comprometido a usar el dinero para organizar competiciones femeninas y mejorar la infraestructura, pero esos proyectos nunca se llevaron a cabo.

La FIFA afirmó que audita las cuentas para garantizar que los fondos que distribuye a las federaciones miembro se gasten de manera adecuada.

El año pasado, la FIFA suspendió a la federación después de que el gobierno congoleño apartara a Mayolas del cargo en septiembre de 2024, al citar injerencia de terceros en los asuntos de la federación.

La República del Congo perdió por incomparecencia dos partidos de las eliminatorias del Mundial de 2026 durante la suspensión, que fue levantada en mayo.

___

Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer

FUENTE: AP

