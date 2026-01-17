Exhiben raro zafiro estrella púrpura en Sri Lanka, el más grande de su tipo

Compartir en:









El zafiro estrella púrpura considerado el más grande del mundo se exhibe en una ceremonia en Colombo, Sri Lanka, el sábado 17 de enero de 2026. (Foto AP/Eranga Jayawardena) AP

La gema de forma redonda, llamada "Estrella de la Tierra Pura", es el zafiro estrella púrpura natural más grande documentado en el mundo, afirmó Ashan Amarasinghe, un gemólogo consultor.

"Este es el zafiro estrella púrpura más grande de su tipo", dijo a los medios, añadiendo que la gema "muestra un asterismo bien definido. Tiene un asterismo de seis rayos. Eso es algo especial entre todas las otras piedras".

La gema, que ha sido pulida, es propiedad del Equipo Estrella de la Tierra Pura, quienes desean permanecer en el anonimato por razones de seguridad.

Uno de los propietarios comentó que la gema fue encontrada en un pozo de gemas cerca de la remota ciudad de Rathnapura en Sri Lanka, conocida como la "ciudad de las gemas", en 2023.

Fue comprada junto con otras gemas en 2023 y, aproximadamente dos años después, los propietarios descubrieron que era una piedra especial. Luego la certificaron en dos laboratorios.

Amarasinghe expresó que el valor de la piedra ha sido estimado entre 300 millones y 400 millones de dólares por tasadores internacionales. Los zafiros de Sri Lanka son reconocidos por su color único, claridad y brillo.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP