Exesposo de Jill Biden se declara inocente de la muerte de su esposa

WILMINGTON, Delaware, EE.UU. (AP) — El primer esposo de la ex primera dama Jill Biden, con quien estuvo casada hace mucho tiempo, se declaró inocente el martes de los cargos de haber matado a su esposa actual en Delaware.

William Stevenson, de 77 años, estuvo casado con Jill Biden de 1970 a 1975.

Un jurado estatal de investigación acusó este mes a Stevenson de matar a Linda Stevenson, de 64 años, quien fue hallada inconsciente en su casa de Wilmington el 28 de diciembre. Ha estado detenido desde que fue acusado el 3 de febrero de asesinato, sin poder pagar la fianza de 2 millones de dólares.

Stevenson compareció en la audiencia judicial del martes en Wilmington por videoconferencia. Su abogado, un defensor público, no ha respondido a los mensajes en los que se le solicitaban comentarios. Su próxima audiencia judicial está programada para el 16 de marzo.

William Stevenson fundó Stone Balloon, un popular local de música en Newark, Delaware, a principios de la década de 1970.

Linda Stevenson dirigía un negocio de contabilidad y fue descrita en su obituario como una madre y abuela orientada a la familia y aficionada de los Philadelphia Eagles. El obituario no menciona a su esposo.

Su hija, Christine Mae, escribió en una publicación de Facebook: “Un abrazo de ella y todas tus preocupaciones desaparecerían. El dolor de perderla es paralizante y el vacío en mi corazón es un abismo”.

Jill Biden se casó con el entonces senador Joe Biden en 1977. Joe Biden fue presidente de Estados Unidos desde enero de 2021 hasta enero de 2025. Un portavoz de Jill Biden ha dicho que ella no tiene comentarios sobre el caso Stevenson.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

