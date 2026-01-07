americateve

Exentrenador de Inglaterra Kevin Keegan es diagnosticado con cáncer, informa su familia

NEWCASTLE, Inglaterra (AP) — Kevin Keegan, el exjugador y entrenador de la selección de Inglaterra, ha sido diagnosticado con cáncer, informó su familia el miércoles.

El entonces técnico de Newcastle United Kevin Keegan tras una rueda de prensa, el 18 de enero de 2007, en el estadio St James Park de Newcastle. (AP Foto/Scott Heppell)
El entonces técnico de Newcastle United Kevin Keegan tras una rueda de prensa, el 18 de enero de 2007, en el estadio St James' Park de Newcastle. (AP Foto/Scott Heppell)

Keegan, de 74 años, fue recientemente ingresado en el hospital tras presentar síntomas abdominales y se le han realizado más pruebas.

"Estas investigaciones han revelado un diagnóstico de cáncer, por lo que Kevin se someterá a tratamiento", rezó el comunicado de la familia de Keegan que fue compartido por Newcastle, un antiguo club para el que jugó y dirigió.

“Kevin está agradecido con el equipo médico por su intervención y cuidado continuo. Durante este momento difícil, la familia solicita privacidad y no hará más comentarios”, añadieron.

Keegan, quien ganó el Balón de Oro por ser el mejor jugador europeo del año en 1978 y 1979, jugó 63 veces para Inglaterra, anotando 21 goles, y participó en la Copa del Mundo de 1982. También fue capitán del equipo nacional.

A nivel de clubes, se unió a Liverpool en 1971 y ganó tres títulos de liga, así como la Copa FA, la Copa de la UEFA dos veces y la Copa de Europa en 1977.

Luego jugó para el club alemán Hamburgo, donde ganó sus dos premios Balón de Oro, y más tarde jugó en Southampton y Newcastle antes de retirarse como jugador en 1984.

En 1992, Keegan asumió como entrenador del Newcastle y estuvo cerca de ganar la Liga Premier en la temporada 1995-96 al mando de un plantel que incluía al delantero colombiano Faustino Asprilla.

Después de una breve etapa en Fulham, asumió como técnico de Inglaterra a tiempo completo en 1999. Estuvo al frente de una decepcionante campaña en la Eurocopa 2000 y renunció más tarde ese año tras una derrota ante Alemania en el Estadio de Wembley, el último partido en el estadio nacional antes de que fuera reconstruido.

Keegan dirigió al Manchester City y nuevamente a Newcastle después.

