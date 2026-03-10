Excoronel sirio enfrenta en Londres caso histórico por crímenes de lesa humanidad

Es la primera vez que los fiscales presentan un caso de este tipo en el Reino Unido, autorizado en virtud de la Ley de la Corte Penal Internacional de 2001.

Salem al-Salem, de 58 años, compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster por videoconferencia desde su domicilio en Gran Bretaña. Estaba desplomado en un sillón, con un tubo de respiración, y no se le exigió decir su nombre durante el proceso debido a su estado por una enfermedad de la neurona motora.

Al-Salem formaba parte de un grupo de Inteligencia de la Fuerza Aérea Siria asignado a reprimir manifestaciones en el suburbio damasceno de Jobar en 2011, indicaron los fiscales.

En ese momento, se acusó al gobierno sirio de llevar a cabo una sangrienta represión contra manifestantes prodemocracia que salieron a las calles durante el levantamiento de la Primavera Árabe para protestar contra el liderazgo autoritario del entonces presidente Bashar Assad.

Los fiscales señalaron en documentos judiciales que al-Salem fue responsable de matar a tres personas “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”.

Se le acusa de asesinato por las muertes de Omar Al-Homsi, Nizar Fayoumi-AlKhatib y Talhat Dalal en abril y julio de 2011.

Enfrenta un cargo de conducta accesoria al asesinato por la muerte de Mohammed Salim Zahrak Balik.

Al-Salem también está acusado de torturar a otras tres personas como parte de sus funciones oficiales entre agosto de 2011 y marzo de 2012.

“Se alega que el señor al-Salem encabezó un grupo de militantes encargado de sofocar las manifestaciones en la zona de Jobar", afirmaron los fiscales. "Las manifestaciones ocurrían en su mayoría los viernes después de las oraciones del mediodía”.

Los fiscales británicos pueden presentar cargos por algunos delitos internacionales, incluidos los crímenes de lesa humanidad y la tortura, incluso si se cometieron fuera del país.

El magistrado jefe Paul Goldspring rechazó una solicitud de los abogados defensores para proteger la identidad de Al-Salem después de que la Press Association se opusiera.

Goldspring sostuvo que mencionar el nombre de al-Salem no aumentaba el riesgo para él.

“El mero hecho de que el delito pueda suscitar en la gente fuertes sentimientos de hostilidad y preocupación no es, ni nunca ha sido, suficiente para que el principio de justicia abierta se vea limitado hasta el punto de que la prensa no pueda informar sobre datos a los que el público tiene derecho”, declaró Goldspring.

Al-Salem quedó en libertad bajo fianza y se le ordenó permanecer en su domicilio después de que el juez determinara que no existía riesgo de fuga debido a su estado de salud.

El caso fue transferido al Tribunal Penal Central para una audiencia el viernes.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP