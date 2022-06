Exclusiva AP: Rusia entrega a Ucrania cuerpos de Mariúpol

El gobierno ucraniano no ha anunciado la recuperación de los restos de las ruinas de Azovstal y las autoridades rusas no han comentado al respecto, pero familiares de los soldados abatidos en la planta hablaron del proceso con The Associated Press.

Ucrania anunció el sábado el primer intercambio oficial de militares muertos desde el inicio de la guerra. Señaló que ambas partes intercambiaron 320 cuerpos en total, cada uno recibiendo 160. El intercambio ocurrió el jueves en la línea de combate de la región de Zaporiyia.

Anna Holovko, portavoz del Regimiento de Azov, dijo que los 160 cuerpos ucranianos que entregaron los rusos fueron de las ruinas de Azovstal. Añadió que se cree que al menos 52 de ellos eran de miembros del Regimiento de Azov.

Fuente: Associated Press