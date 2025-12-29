americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Excampeón de peso pesado Anthony Joshua sufre accidente automovilístico en Nigeria

LAGOS, Nigeria (AP) — Anthony Joshua, el boxeador nigeriano-británico y ex campeón mundial de peso pesado, estuvo involucrado en un accidente automovilístico el lunes que mató a otros dos pasajeros en Nigeria.

El británico Anthony Joshua se encuentra en el escenario durante un careo contra el estadounidense Jake Paul en una conferencia de prensa para promocionar su próximo enfrentamiento de boxeo de peso pesado, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Miami Beach, Florida. (AP Photo/Lynne Sladky)
El británico Anthony Joshua se encuentra en el escenario durante un careo contra el estadounidense Jake Paul en una conferencia de prensa para promocionar su próximo enfrentamiento de boxeo de peso pesado, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Miami Beach, Florida. (AP Photo/Lynne Sladky) AP

Gbenga Omotoso, el comisionado de información del estado de Lagos, confirmó el accidente en una publicación en X, añadiendo que el gobierno había enviado ambulancias al lugar del choque. Informes de medios locales dicen que el boxeador ha sido trasladado a un hospital.

Según un comunicado de Olusegun Ogungbemide, portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial, las investigaciones preliminares indican que el vehículo "viajaba más allá del límite de velocidad legalmente prescrito, perdió el control durante una maniobra de adelantamiento y chocó contra un camión estacionario aparcado al lado de la carretera".

Fotos en las redes sociales muestran al boxeador siendo extraído de un vehículo destrozado mientras se quejaba de dolor.

El accidente ocurrió en una vía principal que conecta el estado de Ogun, una ciudad cercana, con Lagos, el centro económico del país.

“Anthony Joshua está en un hospital no revelado siendo tratado por sus heridas”, señaló Lanre Ogunlowo, comisionado de policía del estado de Ogun a la AP, añadiendo que no tiene más información sobre las lesiones.

Nigeria es la tierra natal de los padres de Joshua y donde asistió brevemente a un internado a la edad de 11 años.

Joshua había vencido recientemente al YouTuber convertido en boxeador Jake Paul en una pelea en Miami el 19 de diciembre, la cual estaba utilizando para recuperar agudeza en el ring antes de intentar reclamar el título mundial de peso pesado, que perdió en 2021 ante Oleksandr Usyk.

Ha estado en conversaciones para pelear contra su compatriota británico Tyson Fury en 2026.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: Que no lo suelten

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: "Que no lo suelten"

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

El presidente Donald Trump recibe al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su club Mar-a-Lago, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump tras reunirse con Zelenski: "Estamos muy cerca" de un acuerdo histórico para poner fin a la guerra en Ucrania

Indignación en CUBA: No coman papa ni arroz, la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter