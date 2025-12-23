Exasesor dice que Netanyahu le encargó plan para eludir responsabilidad por ataque del 7 de octubre

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa conjunta tras una cumbre trilateral con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en Hotel Citadel of David en Jerusalén, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Abir Sultan/Pool Foto via AP) AP

Eli Feldstein, exportavoz de Netanyahu y que enfrenta un juicio por presuntamente filtrar información clasificada a la prensa, hizo la explosiva acusación durante una extensa entrevista con el canal de noticias israelí Kan la noche del lunes.

Los críticos han acusado repetidamente a Netanyahu de negarse a aceptar la culpa por el ataque más mortífero en la historia de Israel. Sin embargo, se sabe poco sobre el comportamiento de Netanyahu en los días inmediatamente posteriores al ataque, y el primer ministro se ha resistido de forma continuada a que se abra una investigación estatal independiente.

En declaraciones a Kan, Feldstein dijo que "la primera tarea" que recibió de Netanyahu después del 7 de octubre de 2023 fue sofocar los llamados a la rendición de cuentas.

“Me preguntó, ‘¿de qué están hablando en las noticias? ¿Siguen hablando de responsabilidad?’” dijo Feldstein. “Quería que pensara en algo que pudiera decirse para contrarrestar la tormenta mediática en torno a la cuestión de si el primer ministro había asumido la responsabilidad o no”.

Agregó que Netanyahu parecía “en pánico” cuando hizo la solicitud. Feldstein dijo que más tarde, personas del círculo cercano de Netanyahu le dijeron que omitiera la palabra “responsabilidad” de todas las declaraciones.

El 7 de octubre de 2023, milicianos liderados por Hamás mataron a unas 1.200 personas en el sur de Israel y llevaron a 251 rehenes de regreso a Gaza. Israel luego lanzó una devastadora guerra en Gaza que ha matado a casi 71.000 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre civiles y combatientes, pero dice que alrededor de la mitad de las muertes fueron mujeres y niños.

La oficina de Netanyahu calificó la entrevista como una “larga serie de acusaciones mendaces y recicladas hechas por un hombre con claros intereses personales que intenta desviar la responsabilidad de sí mismo”, informaron los medios hebreos.

Las declaraciones de Feldstein se producen después de su acusación en un caso donde se le acusa de filtrar información militar clasificada a un tabloide alemán para mejorar la imagen pública del primer ministro tras el asesinato de 6 rehenes en Gaza en agosto del año pasado.

Feldstein también es sospechoso en el escándalo “Qatargate”, en el que es uno de los dos asesores cercanos a Netanyahu acusados de aceptar dinero de Qatar mientras trabajaban para el primer ministro.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP