Exalero del Thunder Ousmane Dieng guía a Bucks a triunfo por 110-93 ante Oklahoma City

OKLAHOMA CITY (AP) — El exalero del Thunder Ousmane Dieng totalizó 19 puntos, 11 rebotes, seis asistencias y cuatro tapas, y los Bucks de Milwaukee vencieron el jueves 110-93 a Oklahoma City.

Ousmane Dieng, de los Bucks de Milwaukee, trata de avanzar frente a Jaylin Williams, del Thunder de Oklahoma City, en el encuentro del jueves 12 de febrero de 2026 (AP Foto/Gerald Leong)
Ousmane Dieng, de los Bucks de Milwaukee, trata de avanzar frente a Jaylin Williams, del Thunder de Oklahoma City, en el encuentro del jueves 12 de febrero de 2026 (AP Foto/Gerald Leong) AP

El Thunder traspasó a Dieng justo antes de la fecha límite de canjes. El francés de 2,06 metros fue el Jugador Más Valioso de las Finales de la G-League en 2024, cuando el Blue de Oklahoma City ganó el campeonato.

En el Thunder, era suplente.

A ambos equipos les faltaban piezas importantes. El entrenador de Milwaukee, Doc Rivers, se ausentó para asistir a un funeral, y el asistente Darvin Ham lo reemplazó.

Giannis Antetokounmpo, el astro de los Bucks, se perdió el partido por una distensión en la pantorrilla derecha.

Oklahoma City careció del Jugador Más Valioso de la campaña anterior Shai Gilgeous-Alexander (distensión abdominal) y del coestelar Jalen Williams (tirón en el isquiotibial derecho). Ambos serán evaluados de nuevo después del receso del Juego de Estrellas.

AJ Green anotó 17 puntos para los Bucks. Bobby Portis sumó 15 puntos y 12 rebotes.

Isaiah Joe anotó 17 puntos y Chet Holmgren agregó 16 puntos y 13 rebotes por el Thunder, que venía de cosechar victorias como visitante ante los Lakers de Los Ángeles y Phoenix.

Nikola Topic, quien no había jugado esta temporada después de que se le diagnosticó cáncer testicular, debutó en la NBA. La duodécima selección del draft de 2024, que también se perdió su primera temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior, ingresó al partido al final del primer cuarto y recibió una gran ovación.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

