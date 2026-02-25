americateve

Exagente de Pensilvania acusado de violación infantil muere en tiroteo con la policía

Un exagente de policía de Pensilvania que estaba acusado de agredir sexualmente a dos niñas pequeñas hace más de dos décadas murió a primera hora del miércoles durante un intercambio de disparos con la policía, informó el fiscal de distrito del condado de Montgomery, Kevin Steele.

Cinta policial protege una escena el miércoles 22 de mayo de 2024, en Chester, Pensilvania. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo)
Francis Connell Collier había renunciado en diciembre al Departamento de Policía de Morton, en los suburbios de Filadelfia, después de que fue colocado en licencia como resultado de la investigación. El hombre de 38 años murió baleado a las 3:48 de la mañana en Bala Cynwyd, cerca de su residencia.

Una denuncia penal presentada el martes en el condado de Delaware acusaba a Collier de violación de menores, poner en riesgo el bienestar de un menor y otros delitos sexuales. Las víctimas tenían menos de 13 años en ese momento.

Collier no superó una prueba de polígrafo realizada a principios de diciembre y luego le dijo a un detective “que ‘nunca tocó intencionalmente a las niñas de manera inapropiada’”, escribió la policía en la declaración jurada de causa probable.

Agentes del municipio de Lower Merion que patrullaban la zona sabían que Collier enfrentaba cargos penales y lo vieron regresar a su auto, indicó Steele en un comunicado.

“Cuando lo confrontaron, Collier disparó contra los agentes, quienes respondieron e hirieron de muerte a Collier”, destacó Steele.

La policía de Morton señaló que Collier fue puesto en licencia administrativa sin goce de sueldo después de que la fiscalía le informó al departamento sobre la investigación. Collier presentó su renuncia el 19 de diciembre, indicó el departamento en el comunicado publicado en internet.

La declaración jurada asegura que las dos víctimas habían visto fotos en redes sociales en las que Collier aparece junto a menores de edad, y ambas se preocuparon al enterarse de que era miembro de un grupo especial sobre abuso infantil.

“El Departamento de Policía de Morton está sumamente consternado por las graves acusaciones contra un exagente”, decía el comunicado del departamento. “La conducta descrita en los cargos es sumamente perturbadora y totalmente incompatible con los estándares y valores que se esperan de quienes sirven a nuestra comunidad”.

Collier no tenía registrado un abogado defensor, según funcionarios judiciales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

