Ex primer ministro israelí lamenta relación con Epstein tras revelarse documentos sobre su amistad

El exdirigente israelí no ha sido implicado en el abuso sexual de Epstein contra menores de edad ni enfrenta acusaciones de conducta indebida. En una entrevista exclusiva con el Canal 12 de Israel, Barak afirmó el jueves que lamentaba haber conocido a Epstein y pidió disculpas a todos aquellos “que se sienten profundamente incómodos”.

“Soy responsable de todas mis acciones y decisiones, y sin duda, cabe preguntarse si no había margen para un juicio más profundo de mi parte y un examen más minucioso de cuáles son realmente los detalles, qué fue exactamente lo que ocurrió allí”, señaló.

Barak figura entre los distintos miembros de la élite política, empresarial y cultural que, según se ha descubierto, mantuvieron una prolongada relación con Epstein, aun después de que fuera declarado culpable en 2008 por solicitar actos de prostitución a una menor de edad en Florida. El magnate se suicidó bajo custodia en 2019 mientras esperaba juicio por acusaciones federales de abusar sexualmente y traficar con decenas de niñas.

Barak, que anteriormente se había distanciado de Epstein, concedió la más reciente entrevista después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara millones de páginas de documentos en relación con sus investigaciones sobre Epstein.

Barak y su esposa, Nili, aparecen con frecuencia en los documentos, que muestran que mantuvieron un contacto regular con Epstein durante años, aun después de que él alcanzara un acuerdo con los fiscales en 2008 que derivó en una condena de 18 meses de prisión.

Barak ha reconocido que visitó a Epstein en numerosas ocasiones, que voló en su avión privado y que se alojó en su apartamento de Nueva York cuando no ocupaba un cargo público. El político israelí indicó que él, su esposa y algunos guardias de seguridad realizaron una visita de tres horas a la casa de Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, pero que allí solo lo vieron a él y a algunos trabajadores de mantenimiento.

Barak sostuvo que nunca observó ni participó en ningún comportamiento inapropiado. Afirmó que conocía el caso anterior de Epstein, pero supuso que ya había saldado su deuda con la sociedad.

“Solo en 2019, cuando comienza una reinvestigación de toda la historia, se hace evidente la amplitud y profundidad de los atroces crímenes de este hombre, y yo corto relaciones con él, y todos cortan relaciones con él”, manifestó Barak.

Rival de Netanyahu

Barak fue primer ministro de 1999 a 2001, cuando Israel y los palestinos mantuvieron conversaciones de paz de alto nivel antes de que el proceso colapsara y estallara un levantamiento palestino. Más tarde se desempeñó como ministro de Defensa.

Sus vínculos con Epstein salieron a la luz hace siete años, cuando anunció un regreso a la política en un intento fallido de derrocar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

En ese momento, registros fiscales de Estados Unidos mostraron que, durante la década anterior, Barak recibió unos 2 millones de dólares en subvenciones para una “investigación” no especificada, provenientes de la Fundación Wexner, una organización filantrópica que apoya causas judías. En ese entonces, Epstein era fideicomisario de la fundación.

Barak restó importancia a esos vínculos cuando se conocieron, al afirmar que Epstein “no me apoyó ni me pagó”.

El nuevo lote de documentos publicados muestra que Barak y su esposa mantenían correspondencia habitual con Epstein.

En algunas comunicaciones se detallan planes para una estancia en la residencia de Epstein en Nueva York en 2017, mientras que en otras se aborda la logística rutinaria de otras visitas, reuniones y llamadas telefónicas. En junio de 2019, la esposa de Barak envió un correo electrónico a Epstein en el que le decía que habían retrasado su vuelo a Nueva York aproximadamente una semana. En 2013, la asistente del financiero, Lesley Groff, le envió un correo electrónico a este sobre una cena con Barak, su esposa y varios empresarios y celebridades, entre ellas, Woody Allen.

En 2019 —aproximadamente una semana antes de que Epstein fuera arrestado—, un intercambio sobre Barak entre Epstein y una persona desconocida muestra al magnate diciendo que estaba “lidiando con Ehud en Israel. Me está volviendo loco”.

Los documentos muestran que Epstein conectó a Barak con el exasesor del presidente Donald Trump, Steve Bannon, quien buscaba involucrarse más en la política israelí. En correos electrónicos enviados en 2018 por Epstein a sus empleados y a otras personas se hablaba de organizar cenas o reuniones entre Barak y Bannon.

Bannon no ha sido implicado en ninguna conducta indebida relacionada con Epstein.

En la entrevista del jueves, Barak dijo que es probable que, en las próximas semanas, surja más información a partir de los documentos, pero insistió en que no había hecho nada ilegal o impropio.

“Les prometo que no se descubrirá nada, porque no hay nada”, afirmó.

La periodista de The Associated Press Areej Hazboun contribuyó a este despacho desde Jerusalén

La AP revisa los documentos publicados por el Departamento de Justicia en colaboración con periodistas de CBS, NBC, MS NOW y CNBC. Periodistas de cada redacción trabajan juntos para examinar los archivos y compartir información sobre lo que contienen. Cada medio es responsable de su propia cobertura informativa independiente de los documentos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

