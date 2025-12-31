americateve

Evacúan a unos 2.000 turistas varados tras choque mortal en Perú de trenes rumbo a Machu Picchu

LIMA (AP) — Unos 1.300 turistas extranjeros y 700 peruanos fueron evacuados la madrugada del miércoles desde el pueblo más cercano a la ciudadela de Machu Picchu luego de estar varados por más de 15 horas tras suspenderse la víspera el servicio ferroviario a causa de un choque de dos trenes que dejó al menos un muerto y 36 heridos.

En un comunicado la oficina del primer ministro Ernesto Álvarez indicó que entre 4:00 y 5:00 hora local (0900 GMT y 1000 GMT) los turistas fueron evacuados hasta la localidad de Ollantaytambo, adonde se encuentra el paradero inicial del tren. De allí se puede usar auto para en dos horas llegar a la ciudad de Cusco.

Un día después del choque de los trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail las autoridades todavía no conocían las causas de la colisión. Las empresas tampoco han indicado en sus comunicados las razones que provocaron el siniestro. La policía indicó que detuvo a cuatro trabajadores ferroviarios a quienes se les ha realizado un dosaje etílico, mientras realizan sus investigaciones.

Según las autoridades, el accidente ocurrió el martes a las 13:20 hora local (1820 GMT) en un sector cercano a un sitio arqueológico llamado Qoriwayrachina y a Pampaccahua, en el distrito de Machu Picchu. La ciudadela inca de piedra está ubicada a unos 53 kilómetros (cerca de 33 millas) de la ciudad de Cusco, la capital regional.

La colisión provocó la muerte del maquinista peruano de Inca Rail Roberto Cárdenas, de 61 años. Quedaron heridos unos 36 turistas procedentes de Estados Unidos, Australia, Canadá, Rusia, China, Taiwán, Japón, Polonia, España, Brasil y Chile. Dos turistas, cuyas identidades no han sido reveladas, tienen heridas graves en la cabeza producto del choque, según las autoridades.

El choque es un suceso sin precedentes en la historia ferroviaria hacia Machu Picchu que, de acuerdo con varios miembros del gremio turístico, evidenció la falta de respuesta ante emergencia inmediata de autoridades y empresas de transporte ferroviario.

La ciudadela fue construida en el siglo XV como santuario religioso, ceremonial, astronómico y agrícola durante el apogeo de la cultura Inca. Se ubica en el sureste peruano, a 2.490 metros de altitud, en una zona llena de bosques entre los Andes y la Amazonía. Hasta 5.600 personas ingresan cada día al recinto, según datos oficiales.

FUENTE: AP

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Golpe al bolsillo: Cadeca abre nuevas oficinas para vender dólares... pero con margen extra sobre la tasa oficial

Horror en Flagami: cubano es detenido en Miami por robo, agresión y exposición indecente

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

