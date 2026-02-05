Evacuan en Marruecos a más de 140.000 personas por lluvias torrenciales y desbordes de presas

Una madre y su hijo evacuan una calle inundada tras fuertes lluvias en Ksar El Kebir, Marruecos, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP) AP

Las lluvias torrenciales y las liberaciones de agua de presas desbordadas elevaron los niveles de agua en los últimos días en ríos como el Loukkous, desatando inundaciones en varias localidades, incluyendo Ksar El Kebir, según residentes y medios locales.

Las autoridades instaron a la población de áreas afectadas a evacuar de inmediato y desplegaron al ejército para evacuar a los residentes de las localidades más afectadas y establecer refugios temporales.

El Ministerio informó el jueves que 143.164 personas habían sido evacuadas. Las escuelas y universidades fueron cerradas. Las autoridades señalaron que hasta el 85% de Ksar El Kebir fue desalojado, dejando la ciudad, conocida por su producción de azúcar, casi desierta.

Videos proporcionados por un testigo a The Associated Press mostraron casas dañadas y deslizamientos de tierra en la localidad rural del norte de Bni Zid tras las lluvias torrenciales. Otras imágenes mostraron el uso de excavadoras para despejar caminos y restaurar el acceso a la comunidad aislada.

Tras siete años de sequía, las intensas lluvias ofrecieron alivio a la nación del norte de África, poniendo fin a un período seco y asegurando al menos un año de agua potable al llenar los embalses. Pero también desbordaron algunas presas, dañaron cultivos como aguacates, papas y aceitunas, interrumpieron las operaciones portuarias y retrasaron los envíos.

El Ministerio del Agua de Marruecos anunció que ha iniciado liberaciones controladas de agua de presas que se acercan a su capacidad máxima, incluyendo la descarga total de más de 372 millones de metros cúbicos de agua de la presa Oued Al Makhazine cerca de Ksar El Kebir.

En los últimos seis meses, Marruecos ha registrado 150 milímetros de lluvia, superando el nivel promedio anual del país en un 32,5%. La Dirección de Meteorología de Marruecos describió las condiciones climáticas como "excepcionales" y emitió una alerta roja por las próximas lluvias intensas.

"Se fue casi todo el mundo", afirmó Mohamed El Hachimi, residente de Ksar El Kebir, quien dejó la ciudad para quedarse con familiares en otro lugar, a la AP. Añadió que aquellos sin familiares en otras ciudades buscaron refugio en los albergues establecidos por las autoridades.

"El miedo ahora es por la presa, que ha superado su capacidad máxima... y la lluvia sigue cayendo intensamente", añadió El Hachimi.

Los funcionarios dijeron que la presa Oued Al Makhazine, que tiene una capacidad de más de 672,ocho millones de metros cúbicos, había superado ese nivel en aproximadamente un 46%.

El aumento de los niveles de agua en el río Sebou también ha obligado al cierre parcial de carreteras, inundado vecindarios y detenido el servicio de trenes, reportaron medios locales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP