Evacúan base militar de EEUU en Qatar ante declaraciones de Irán

WASHINGTON (AP) — Parte del personal en una base militar estadounidense en Qatar ha recibido órdenes de evacuar para el miércoles en la noche, reveló un funcionario de Estados Unidos. La decisión se tomó luego que un alto funcionario en Irán mencionó un ataque iraní anterior en ese lugar.

Una mujer participa en una marcha en Bucarest, Rumania, en solidaridad con las protestas en Irán, el 14 de enero del 2026. (AP foto/Andreea Alexandru)
El funcionario, que habló con The Associated Press el miércoles bajo condición de anonimato para discutir planes sensibles, describió la medida en la base como una precaución. No quiso dar más detalles sobre la medida, incluyendo si la evacuación era opcional o obligatoria, si afectaba militares o civiles o el número de personas aconsejadas a salir, citando la necesidad de seguridad operativa.

Esto ocurre mientras continúan las protestas antigubernamentales en la cercana Irán y el presidente Donald Trump ha dicho que está dispuesto a realizar acciones militares en el país para apoyar a los manifestantes.

La base, que alberga a miles de militares norteamericanos, fue atacada por Irán en junio en represalia por los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares.

Ali Shamkhani, asesor del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, escribió en la plataforma social X: "El presidente de #EstadosUnidos, que habla repetidamente sobre la agresión inútil contra las instalaciones nucleares de #Irán, haría bien en mencionar también la destrucción de la base estadounidense en #Al-Udeid por misiles iraníes".

"Sin duda ayudaría a crear una comprensión real de la voluntad y capacidad de Irán para responder a cualquier agresión", añadió.

Reuters fue el primero en informar sobre los cambios en la base.

La corresponsal Farnoush Amiri en Nueva York contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

