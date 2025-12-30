Eurostar pide a pasajeros que no viajen por interrupciones en túnel del canal de la Mancha

Compartir en:









El operador indicó que los retrasos y cancelaciones se deben a un problema en el suministro eléctrico de la catenaria y a la avería de un tren Le Shuttle. Este tipo de trenes transportan vehículos entre Reino Unido y Francia.

“Recomendamos encarecidamente a todos nuestros pasajeros que pospongan su viaje para otra fecha", dijo Eurostar. "Por favor, no acudan a la estación a menos que ya tengan un boleto para viajar”.

Las interrupciones se producen en pleno pico de viajes por los feriados de Año Nuevo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP