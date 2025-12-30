americateve

Eurostar pide a pasajeros que no viajen por interrupciones en túnel del canal de la Mancha

LONDRES (AP) — Una interrupción registrada el martes en el túnel del canal de la Mancha llevó a Eurostar a instar a los pasajeros de sus trenes a posponer sus viajes para otro momento.

El operador indicó que los retrasos y cancelaciones se deben a un problema en el suministro eléctrico de la catenaria y a la avería de un tren Le Shuttle. Este tipo de trenes transportan vehículos entre Reino Unido y Francia.

“Recomendamos encarecidamente a todos nuestros pasajeros que pospongan su viaje para otra fecha", dijo Eurostar. "Por favor, no acudan a la estación a menos que ya tengan un boleto para viajar”.

Las interrupciones se producen en pleno pico de viajes por los feriados de Año Nuevo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: "Que no lo suelten"

