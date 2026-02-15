Europeos rechazan afirmaciones de EEUU sobre que enfrentan un "borrado de civilización"

La jefa de Exteriores de a Unión Europea, Kaja Kallas, habla durante la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania, el domingo 15 de febrero de 2026. (AP Foto/Michael Probst) AP

La jefa de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, se dirigió a la Conferencia de Seguridad de Múnich al día siguiente de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreciera un mensaje algo tranquilizador a los aliados europeos. Adoptó un tono menos agresivo que el del vicepresidente JD Vance, quien les dio una reprimenda en el mismo encuentro el año pasado, aunque mantuvo una postura firme sobre la intención de Washington de remodelar la alianza transatlántica e impulsar sus prioridades de política.

Kallas aludió a las críticas contenidas en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos publicada en diciembre, que afirmaba que el estancamiento económico en Europa “queda eclipsado por la real y más cruda perspectiva de un borrado de civilización”. El documento sugería que Europa se está debilitando por sus políticas migratorias, la caída de las tasas de natalidad, la “censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política” y una “pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí misma”.

En su intervención, Kallas dijo que “en contra de lo que algunos puedan decir, la Europa progresista y decadente no se enfrenta a un borrado de civilización”.

“De hecho, la gente todavía quiere unirse a nuestro club y no sólo los europeos”, añadió, y señaló que, cuando visitó Canadá el año pasado, le dijeron que muchas personas allí tienen interés en que el país se incorpore a la UE.

“Estamos, ya saben, impulsando a la humanidad hacia adelante, tratando de defender los derechos humanos y todo eso, lo cual en realidad también trae prosperidad a la gente. Por eso me resulta muy difícil creer estas acusaciones”, dijo.

En su discurso en la conferencia, Rubio afirmó que el fin de la era transatlántica “no es ni nuestro objetivo ni nuestro deseo”, y agregó que “nuestro hogar puede estar en el hemisferio occidental, pero siempre seremos un hijo de Europa”.

Dejó claro que el gobierno de Trump se mantiene firme en asuntos como migración, comercio y clima. Y los funcionarios europeos que intervinieron en el encuentro dejaron claro, a su vez, que ellos también se mantendrán fieles a sus valores, incluido su enfoque sobre la libertad de expresión, el cambio climático y el libre comercio.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el sábado que Europa debe defender “las sociedades vibrantes, libres y diversas que representamos, demostrando que personas que se ven diferentes entre sí pueden vivir juntas en paz, que esto no va en contra del tenor de nuestros tiempos”.

“Más bien, es lo que nos hace fuertes”, afirmó.

Kallas señaló que el discurso de Rubio envió un mensaje importante: que Estados Unidos y Europa están y seguirán estando entrelazados.

Kallas añadió: “También está claro que no coincidimos plenamente en todos los temas y esto seguirá siendo así, pero creo que podemos trabajar a partir de ahí”.

___

Moulson informó desde Berlín. La periodista de The Associated Press Jill Lawless, en Londres, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP