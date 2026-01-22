Europa debe actuar con mayor velocidad contra Rusia, afirma Zelenskyy

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pronuncia un discurso en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el jueves 22 de enero de 2026. (AP Foto/Markus Schreiber) AP

Hablando en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Zelenskyy enumeró una serie de quejas y críticas hacia Europa que, según él, han dejado a Ucrania a merced del presidente ruso Vladímir Putin en medio de un impulso continuo de Estados Unidos por lograr un acuerdo de paz.

“Europa parece perdida”, afirmó Zelenskyy en su discurso, en el que instó al continente a convertirse en una fuerza global. Contrastó la respuesta de Europa con las audaces medidas de Washington en Venezuela e Irán.

El antiguo actor cómico se refirió a la película “Groundhog Day” (conocida en España como “Atrapado en el tiempo”, y en Latinoamérica como “Hechizo del tiempo”) en la que el personaje principal debe revivir el mismo día una y otra vez.

“Apenas el año pasado, aquí en Davos, terminé mi discurso con las palabras: Europa necesita saber cómo defenderse. Ha pasado un año. Y nada ha cambiado. Todavía estamos en una situación en la que debo decir las mismas palabras”, señaló el mandatario ucraniano.

Dijo que los ucranianos también parecen atrapados en esa realidad en la guerra, “repitiendo lo mismo durante semanas, meses y, por supuesto, años. Y, sin embargo, así es exactamente como vivimos ahora. Es nuestra vida”.

Su discurso se produjo tras reunirse a puerta cerrada durante cerca de una hora con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien describió las conversaciones como “muy buenas”. Zelenskyy las calificó de “productivas y significativas”.

Los países europeos, que piensan que su defensa futura está en juego en la guerra que ocurre en su flanco oriental, han dado apoyo financiero, militar y humanitario a Kiev, pero no todos los miembros de la Unión Europea están ayudando. Ucrania también se ha sentido frustrada por los desacuerdos políticos dentro de Europa sobre cómo tratar con Rusia, así como por las respuestas, a veces lentas, del bloque.

El numeroso ejército de Rusia ha logrado capturar alrededor del 20% del territorio de Ucrania desde que comenzaron las hostilidades en 2014 y su invasión a gran escala de 2022. Pero las ganancias en el campo de batalla en la línea del frente, de aproximadamente 1.000 kilómetros (600 millas), han sido costosas para Moscú, y la economía rusa ya resiente las consecuencias de la guerra y las sanciones internacionales.

Ucrania carece de dinero y, a pesar de haber aumentado significativamente su propia fabricación de armas, todavía necesita armamento occidental. También cuenta con poco personal en la línea del frente. Su ministro de defensa informó la semana pasada que se han producido unas 200.000 deserciones de tropas y que unos 2 millones de ucranianos han evadido el servicio militar.

Zelenskyy también se esfuerza por mantener la atención mundial centrada en Ucrania, a pesar de otros conflictos.

Zelenskyy señala inacción en decisiones clave

El mandatario ucraniano reprendió a Europa por su lentitud en actuar sobre decisiones clave, gastar muy poco en defensa, no detener la “flota fantasma” de petroleros rusos que violan las sanciones internacionales y vacilar en usar sus activos congelados en Europa para financiar a Ucrania, entre otras cosas.

Europa, dijo, “todavía parece más una geografía, una historia, una tradición, no una verdadera fuerza política, no una gran potencia”.

“Algunos europeos son realmente fuertes, es cierto, pero muchos dicen que debemos mantenernos firmes, y siempre quieren que alguien más les diga cuánto tiempo necesitan mantenerse firmes, preferiblemente hasta las próximas elecciones”, comentó.

El gobierno de Trump presiona para lograr un acuerdo de paz, y sus enviados viajan entre Kiev y Moscú en una serie de negociaciones que podrían forzar a Ucrania a alcanzar un acuerdo desfavorable.

Una reunión en Moscú

Se esperaba que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario, Jared Kushner, llegaran a Moscú la tarde del jueves para sostener conversaciones adicionales con Putin.

Un tema importante sigue sin resolverse en las negociaciones, dijo Witkoff en Davos, sin especificar cuál era. Zelenskyy mencionó que el futuro estatus de las tierras del este de Ucrania, actualmente ocupadas por Rusia, está sin resolver, pero que las propuestas de paz están “casi listas”.

Las garantías de seguridad de posguerra, en caso de que se llegue a un acuerdo, están acordadas entre Estados Unidos y Ucrania, aunque requerirían la ratificación de cada país, señaló.

Zelenskyy dijo que habría dos días de reuniones trilaterales en las que participarán Estados Unidos, Ucrania y Rusia y comenzarían el viernes en los Emiratos Árabes Unidos.

“Los rusos tienen que estar listos para hacer concesiones porque, ya saben, todos tienen que estar listos, no solo Ucrania, y esto es importante para nosotros”, afirmó.

Trump y Zelenskyy han tenido una relación tensa, y el presidente estadounidense también ha reprendido a Putin en ocasiones.

Zelenskyy dijo que agradeció a Trump por proporcionar sistemas de defensa aérea Patriot fabricados en Estados Unidos que pueden ayudar a detener los misiles rusos que golpean repetidamente la red eléctrica ucraniana, causando dificultades a los civiles al privarlos de luz, calefacción y agua corriente. Dijo que pidió a Trump más de ellos.

Después de que Trump recortara el apoyo a Ucrania, otros países de la OTAN comenzaron a comprar armas a Estados Unidos para donarlas a Kiev, de conformidad con un acuerdo financiero especial.

—-

Hrabchuk informó desde Kiev, Ucrania.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP