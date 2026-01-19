Europa busca reducir la dependencia en EEUU en seguridad

Banderas ondean al viento frente a la sede de la OTAN en Bruselas, lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Virginia Mayo) AP

El lenguaje europeo se ha endurecido desde que Trump regresó a la Casa Blanca hace 12 meses. Ahora es en reacción a la idea previamente impensable de que el miembro más poderoso de la OTAN amenazaría con apoderarse del territorio de otro aliado. Es probable que haya represalias comerciales si Trump cumple con su anuncio de aranceles.

Al cumplirse un año del segundo mandato de Trump, la fe de Europa en la fortaleza del vínculo transatlántico se está desvaneciendo rápidamente. Para algunos, ya ha desaparecido. La adulación de los meses pasados no ha funcionado y las tácticas están evolucionando mientras los europeos intentan gestionar las amenazas de un viejo aliado justo cuando enfrentan la amenaza de una Rusia cada vez más hostil.

El primer mandato de Trump llevó a la OTAN al borde del colapso. Jens Stoltenberg, exsecretario general, escribió en sus recientes memorias: “Temía que la OTAN estuviera a punto de dejar de funcionar”, después de que el presidente de Estados Unidos amenazó con abandonar una cumbre en 2018.

Ahora, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advierte que si Trump intenta anexar Groenlandia, una parte semiautónoma de Dinamarca, “entonces todo se detiene... incluida nuestra OTAN”.

“Estamos en la etapa muy temprana de una crisis político-militar bastante profunda”, dijo Maria Martisiute, analista del Centro de Política Europea. “Hay una mayor comprensión, aunque a los líderes políticos no les guste admitirlo, de que Estados Unidos ha abandonado la OTAN”.

En enero de 2025, los aliados de Estados Unidos en la OTAN esperaban escuchar los planes de Trump para Ucrania.

La mayor guerra de Europa en décadas estaba a punto de entrar cumplir tres años. Los europeos creían que el presidente Vladímir Putin representaría una amenaza existencial para su territorio si Rusia ganaba.

Pocos pensaban que las políticas de la administración Biden continuarían. Pero en pocas semanas, cualquier esperanza persistente en el compromiso de Estados Unidos con Ucrania se desvaneció. Los suministros de armas y fondos estadounidenses comenzaron a agotarse. Europa tendría que llenar el vacío y pagar por la ayuda de Estados Unidos.

En un discurso en la sede de la OTAN en febrero, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, leyó la cartilla a los aliados europeos y Canadá. Estados Unidos tenía prioridades en otros lugares y Europa debía manejar la seguridad en su propio patio trasero.

Ucrania no se uniría a la alianza. El territorio que le arrebató Rusia no sería devuelto. Los europeos podrían reunir una fuerza para ayudar a Kiev si lo deseaban, pero no recibirían ayuda de Estados Unidos si entraban en el país y eran atacados.

Desde entonces, Trump ha culpado al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy por la invasión, a pesar de las visitas con la realeza en el Reino Unido y Holanda destinadas a apaciguarlo.

Días después, en febrero, en Múnich, el vicepresidente estadounidense JD Vance se reunió con el líder de un partido de extrema derecha durante la campaña electoral en Alemania. Afirmó que la principal amenaza de Europa era interna, no rusa. La libertad de expresión está “en retroceso” en todo el continente, advirtió Vance.

Pero después de ganar las elecciones, el canciller Friedrich Merz dijo que “en vista de la creciente situación de amenaza”, Alemania y Europa “deben ahora muy rápidamente hacer grandes esfuerzos, muy rápidamente”, para fortalecer sus capacidades de defensa.

Independencia de seguridad de Europa

En el último año, los líderes europeos y Zelenskyy volaron a Washington para tratar de mantener a Trump de su lado. Un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra que él propuso cedería a muchas de las demandas rusas.

El plan fue reelaborado. Las conversaciones continúan, pero sin Putin. Pocos esperan que él acepte. Trump culpa principalmente a Zelenskyy por el estancamiento.

Mientras tanto, Europa avanzaba con nuevas medidas de defensa, incluso cuando Trump libraba una guerra arancelaria mundial, incluso contra aliados de Estados Unidos, sacudiendo sus economías.

La UE creó un fondo de miles de millones de euros para comprar armas y municiones, con énfasis en obtenerlas de empresas europeas y desvincular a las naciones de los proveedores estadounidenses.

Se relajaron las reglas de deuda para el gasto en seguridad. Se canalizó dinero hacia la industria de defensa de Ucrania. En diciembre, los líderes europeos acordaron pagar la mayoría de sus necesidades militares y económicas para los próximos dos años mientras Kiev se tambalea al borde de la bancarrota.

Una nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos empeoró aún más las relaciones transatlánticas. Pinta a los aliados europeos como débiles, ofrece apoyo tácito a partidos políticos de extrema derecha y critica la política europea de libertad de expresión y migración.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, advirtió a Washington contra la interferencia en los asuntos de Europa. Merz dijo que la estrategia de Estados Unidos subraya la necesidad de que Europa se vuelva “mucho más independiente” de Estados Unidos.

Desde entonces, se ha comenzado a trabajar en la propia estrategia de seguridad de Europa. Su objetivo es responder a “los cambios geopolíticos en nuestro mundo y dar una respuesta adecuada a eso”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Parte de ello es hacer que Europa sea aún más autónoma.

Mientras Francia, Alemania, el Reino Unido, Noruega, Suecia y Holanda enviaron tropas a Groenlandia la semana pasada, pequeñas en número pero altamente simbólicas en el mensaje enviado a la Casa Blanca, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que es importante “estar al lado de un Estado soberano para proteger su territorio”.

“Europa está siendo sacudida de algunas de sus certezas”, dijo a los jefes militares franceses. “A veces tiene aliados que pensábamos que eran predecibles, intrépidos, siempre a nuestro lado, que ahora nos están haciendo dudar mucho, o incluso se están volviendo contra aquellos que menos lo esperaban”.

Por ahora, los ocho países europeos amenazados por los aranceles de Trump dicen que “apoyan firmemente” los principios de soberanía e integridad territorial. “Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y arriesgan una peligrosa espiral descendente”.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP