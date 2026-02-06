Europa anuncia fuerza para combatir incendios forestales en el continente

El comisario de Clima de la UE, Wopke Hoekstra, dijo el viernes que la "fuerza de reacción rápida" estará compuesta por bomberos de todo el bloque de 27 miembros y será desplegada rápidamente donde sea necesario.

Manifestó que la decisión de formar la unidad se tomó el año pasado. Reconoció que podría requerir más personal y equipo en el futuro, pero lo calificó como "un gran avance en comparación con hace unos cinco años".

"Es una clara señal de solidaridad y de que queremos abordar esto juntos", expresó Hoekstra en una conferencia de prensa tras una reunión de ministros de medio ambiente y clima de la UE en la capital chipriota.

Hoekstra no especificó dónde se basará la unidad ni si estará activada a tiempo para la temporada de incendios forestales de verano.

En septiembre del año pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que la UE establecería un centro regional de lucha contra incendios con sede en Chipre que también podría ayudar a los países de Oriente Medio a combatir grandes incendios forestales.

Von der Leyen señaló en su discurso anual ante el Parlamento Europeo que era necesario "dotarnos de las herramientas" para combatir los incendios forestales agravados por el cambio climático, ya que los veranos se vuelven "más calurosos, más duros y más peligrosos".

Un estudio publicado en agosto del año pasado indicó que el cambio climático empeoró los incendios forestales de verano en el sur de Europa, con una probabilidad creciente de brotes similares.

Cientos de incendios forestales que estallaron en el Mediterráneo oriental en junio y julio fueron impulsados por temperaturas superiores a 40 grados Celsius (alrededor de 104 Fahrenheit), condiciones extremadamente secas y fuertes vientos.

Los incendios causaron la muerte de 20 personas, obligaron a 80.000 a evacuar y quemaron más de un millón de hectáreas (2,47 millones de acres).

El estudio de World Weather Attribution (WWA) indicó que los incendios fueron un 22% más intensos en 2025, el peor año registrado de incendios forestales en Europa.

Encontró que las precipitaciones invernales antes de los incendios forestales habían disminuido en aproximadamente un 14% desde la era preindustrial, cuando comenzó una fuerte dependencia de los combustibles fósiles. También determinó que debido al cambio climático, los períodos de una semana de aire seco y caliente que preparan la vegetación para arder son ahora 13 veces más probables.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

